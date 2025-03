Dieser Nudelauflauf mit Sauerkraut hat es in sich

Dieser Nudelauflauf ist etwas ganz Besonders. Er kombiniert frisch-säuerlichen Kohl mit sahnigen Nudeln und knuspriger Käseschicht. Von würzigem Hack und knackigen Walnüssen ganz zu schweigen. Köstlich, einfach und schnell zubereitet – so muss ein Ofengericht schmecken!

Knusprig, cremig, frisch: So schmeckt Sauerkraut-Nudelauflauf

Der Ruf von Sauerkraut ist … bescheiden. Für viele ist es schlicht eine gekochte Beilage, die mehr oder weniger ungeliebt auf den Tellerrand geschoben wird. Dabei kann der gesäuerte Kohl viel mehr. Er ist ein regelrechtes deutsches Kulturgut. Mithilfe von Fermentation wird seit jeher erntefrisches Gemüse haltbar gemacht. Doch neben der Haltbarkeit hat Sauerkraut noch andere Aspekte, die dafür sprechen. Fermentierte Lebensmittel sind reich an Milchsäurebakterien, die besonders für deine Verdauung gut sind. Auch wird der Kohl durch den Prozess quasi vorverdaut und ist somit sehr gut bekömmlich. Noch dazu ist er vielseitig einsetzbar und verleiht vielen Gerichten das gewisse Etwas.

Also hin zum Sauerkraut-Nudelauflauf. Diesen kenne ich bereits seit meiner Kindheit und liebe ihn seitdem. Das Rezept jedoch habe ich mit den Jahren nach und nach immer weiter nach hinten in meine Erinnerung geschoben, bis ich es fast vergaß. Bis es dann irgendwann in den letzten Wochen in einer Welle des Heißhungers auftauchte. Schnell rief ich meine Eltern an und fragte nach dem Rezept. Und siehe da – auch nach Jahren schmeckte der Auflauf noch himmlisch.

Für einen leckeren Sauerkraut-Nudelauflauf brauchst du neben vorgekochten Nudeln und Sauerkraut zudem Zwiebeln, Knoblauch, Schmand, Walnüsse und, wenn du magst, Äpfel. Diese etwas ungewöhnliche Ansammlung an Zutaten vermischt sich unter einer üppigen Bergkäse-Haube zu einer herrlichen Symphonie des Geschmacks. Wenn du sie findest, solltest du am besten italienische Muschelnudeln, auch Conchiglie genannt 🛒, benutzen. Diese füllst du mit Sauerkraut und richtest sie in einer Soße aus Schmand an. Obendrauf kommt nun Bergkäse – nicht daran sparen!

Sauerkraut-Nudelauflauf ist ein Gericht, bei dem es dir warm ums Herz wird. Schnell sind die Sorgen des Tages vergessen und du mampfst glücklich vor dich hin. Siehst du? Sauerkraut kann mehr als du denkst. Dann mach doch als Nächstes auch mal einen gefüllten Sauerkraut-Strudel mit Blätterteig, einen Sauerkraut-Kartoffel-Topf oder Sauerkrautpuffer mit Schmand.

Sauerkraut-Nudelauflauf Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Muschelnudeln

Salz

1 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

400 g Sauerkraut

1 kleiner Apfel

1 EL Olivenöl

200 ml Gemüsebrühe

2 EL Walnüsse

150 g Bergkäse

200 g Schmand

1 TL Paprikapulver

Pfeffer

1 EL Butter Zubereitung Koche die Nudeln in gesalzenem Wasser gerade so al dente.

Schäle Zwiebel und Knoblauchzehen und schneide beides in feine Streifen. Drücke das Sauerkraut aus und schneide es klein. Reibe den Apfel. Hacke die Walnüsse und reibe den Bergkäse.

Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne und schwitze Zwiebeln und Knoblauch darin glasig an. Füge das Sauerkraut hinzu und lösche dann mit der Gemüsebrühe ab. Lass das Ganze für 10 Minute köcheln.

Verrühre den Schmand mit Paprikapulver, der Hälfte des Bergkäses und Pfeffer. Schmecke mit Salz ab.

Vermische die Schmandmischung mit dem Sauerkraut, Walnüssen und Apfel.

Heize den Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor.

Fülle die Muschelnudeln mit der Mischung und schichte alles in eine gefettete Auflaufform. Verteile Butterflocken auf der Oberfläche und streue den restlichen Käse darüber.

Backe den Auflauf etwa 30 Minuten, bis der Käse zerlaufen und goldbraun ist.

