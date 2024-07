Nudeln aus Zucchini: freche Zoodles mit gebackenem Frischkäse

Zoodles gewinnen immer mehr an Beliebtheit, insbesondere unter Liebhabern der leichten Küche. Scharfe Zoodles bieten eine reichhaltige Kombination aus Geschmack und gesundheitlichen Vorteilen.

Scharfe Zoodles: Pikante Abwechslung auf dem Speiseplan

Die Basis der scharfen Zoodles bilden Zucchini, eine Gemüsesorte mit niedrigem Kaloriengehalt und hoher Nährstoffdichte. Zucchini besitzen einen hohen Wasseranteil und gelten als Quelle für Vitamine, hauptsächlich Vitamin C. Das Gemüse ist zudem eine gute Quelle für Minerale wie Kalium, das eine wesentliche Rolle im Elektrolythaushalt des menschlichen Körpers spielt. Darüber hinaus tragen die in der Zucchini enthaltenen Ballaststoffe zur Förderung der Darmgesundheit und somit zu einer verbesserten Verdauung bei.

Für die Herstellung der Zoodles kommt ein Spiralschneider zum Einsatz, mit dem sich die Zucchini in dünne Streifen verarbeiten lassen. Durch das Salzen der Zoodles wird Wasser entzogen, damit sie später fest bleiben. Das scharfe Geschmackserlebnis entsteht durch die Zugabe von aromatischen und pikanten Zutaten. So bilden Zwiebeln und Knoblauch die geschmackliche Grundlage, die durch die Würze von Chiliflocken eine pikante Note erhält. Frischkäse und Cherrytomaten werden in einer Auflaufform mit Olivenöl vermischt und gewürzt. So entsteht eine saftige und würzige Soße im Ofen. Nachdem die Tomaten-Frischkäse-Mischung aus dem Ofen kommt, werden die entwässerten Zoodles untergehoben. Parmesan bringt mit seinem kräftigen, salzigen Geschmack weitere Aromen ins Spiel.

Scharfe Zoodles repräsentieren somit nicht nur einen kulinarischen Trend, sondern auch ein vollwertiges Gericht, das sowohl geschmacklich überzeugt als auch bestimmte gesundheitliche Vorteile aufweist. Sie bieten eine willkommene Abwechslung für den Speiseplan und zeigen, dass eine gesunde Ernährung kein Verzicht auf Genuss bedeuten muss.

Scharfe Zoodles mit gebackenem Frischkäse keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Zucchini

1 Zwiebel

3 Zehen Knoblauch

1 Pck. Frischkäse

200 g Cherrytomaten

6 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 EL Chiliflocken

100 g Parmesan

1 Bund Petersilie Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor.

Wasche die Zucchini und schneide sie mit einem Schäler in kleine Fäden. Gib etwas Salz darüber und lasse die Zoodles entwässern.

Schäle die Zwiebel und schneide sie klein. Schäle den Knoblauch und presse ihn.

In eine kleine Auflaufform kommt der Frischkäse, drumherum gibst du die Tomaten. Verteile darauf die Zwiebel, den Knoblauch und das Olivenöl. Würze alles mit Salz, Pfeffer und den Chiliflocken.

Backe den Frischkäse und die Tomaten für ca. 10 Minuten im Ofen.

Wenn der Frischkäse aus dem Ofen kommt, gibst du einfach die Zoodles dazu und mischst alles gut durch. Serviere mit Parmesan und frischer Petersilie.

