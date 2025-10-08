Schichtkuchen mit Kürbis: dein Herbst-Highlight

Dieser Schichtkuchen mit Kürbis im Herbstdesign bringt die warmen Farben und gemütlichen Aromen der goldenen Jahreszeit direkt auf deinen Kaffeetisch. Du schichtest saftiges Kürbispüree mit cremiger Füllung und kreierst so ein Dessert, das mit seiner herbstlichen Optik und seinem Geschmack begeistert. Lass uns gemeinsam backen!

Rezept für Schichtkuchen mit Kürbis

Kürbis ist bei vielen wohl DIE Herbstzutat schlechthin. Das liegt zum einen an der meist orangenen Farbe, die an Herbstlaub erinnert, und zum anderen daran, dass er im Herbst erntebereit und in jedem Supermarkt zu finden ist.

Das Fruchtgemüse eignet sich aber nicht nur für herzhafte Gerichte, auch Kuchen lassen sich wunderbar mit Kürbissen backen. Ein leckeres Beispiel ist dieser Schichtkuchen.

Er besteht aus einem knusprigen Boden, zwei Schichten aus Frischkäsecreme und Kürbis sowie zwei Schichten aus Datteln. Verziert wird der Kuchen mit einem leckeren Krümel-Topping.

Die Zubereitung erfordert ein wenig Geduld und Geschick, da die einzelnen Schichten vorbereitet und nacheinander geschichtet werden müssen. Auch ein wenig mehr Zeit musst du für den Kuchen einplanen, denn er muss mindestens drei Stunden im Kühlschrank durchkühlen. Starte also rechtzeitig mit dem Backen.

Dieser Schichtkuchen mit Kürbis ist perfekt für gemütliche Herbstnachmittage, an denen man bei einer dampfenden Tasse Tee dem Rascheln der Blätter vor dem Fenster lauscht. Er steht für die Wärme und Geborgenheit sowie die besondere Magie der Herbstzeit, wenn sich die Natur in ihr goldenes Kleid hüllt.

Schichtkuchen mit Kürbis Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Boden: 200 g Mehl 405er

1/2 Pck. Backpulver

1/2 TL Natron

1 TL Zimt

1/4 TL Muskatnuss optional

1/2 TL Salz

150 g Zucker

2 Eier

100 ml Öl

100 ml Milch

125 g Kürbispüree Für die Kürbisschicht: 250 g Kürbispüree

3 EL Puderzucker

1 TL Zimt

1/4 TL Muskatnuss optional

2 EL Sahne oder Frischkäse

1 Prise Salz Für die Frischkäsecreme: 500 g Frischkäse Doppelrahmstufe

400 ml Sahne

80 g Puderzucker

1 Pck. Sahnesteif

1 TL Vanilleextrakt online z.B. hier 🛒 Für die Dattelschicht: 200 g weiche Datteln

2-3 EL warmes Wasser Für das Crumble-Topping: 150 g Mehl

100 g Zucker

100 g Butter

50 g Haselnüsse

1 TL Zimt Zubehör Springform (Ø 26 cm) Zubereitung Heize deinen Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und bereite eine Springform (Ø 26 cm) vor, indem du sie einfettest und mit Mehl bestäubst. Mische in einer großen Schüssel das Mehl, Backpulver, Natron, Zimt, Muskatnuss und Salz gründlich. Verrühre in einer separaten Schüssel die Eier, den Zucker, das Öl, die Milch und Kürbispüree zu einer homogenen Masse. Füge die trockenen Zutaten zu den nassen hinzu und hebe sie vorsichtig unter, bis alles verbunden ist. Gieße den Teig gleichmäßig in die vorbereitete Springform und backe ihn für etwa 30-40 Minuten. Lass den Kuchen etwa 10 Minuten in der Form abkühlen, bevor du ihn auf ein Kuchengitter stürzt. Vermische für die Kürbisschicht das Kürbispüree mit Puderzucker, Zimt, Muskatnuss, Sahne und Salz zu einer glatten Creme. Als Nächstes bereitest du die Creme zu. Schlage die Sahne mit Sahnesteif steif. Rühre den Frischkäse mit Puderzucker und Vanilleextrakt cremig und hebe die geschlagene Sahne vorsichtig unter. Für die Dattelschicht weichst du die Datteln in 2-3 EL warmem Wasser ein und pürierst sie zu einer glatten Paste. Vermische in einer Schüssel Mehl, Zucker, kalte Butterstücke, gehackte Haselnüsse und Zimt zu groben Streuseln. Schichte abwechselnd Frischkäsecreme, Kürbiscreme und Dattelpaste zwischen auf den Boden. Verteile den Rest der Frischkäsecreme oben und an den Seiten vom Kuchen. Bestreue die Oberseite und Seiten großzügig mit dem Crumble-Topping. Lass den Kuchen mindestens 3 Stunden im Kühlschrank kühlen, damit alle Schichten fest werden.

