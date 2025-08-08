Italien auf die Hand: Schinken-Burrata-Sandwich mit Feigenmarmelade

Belegte Brote findest du langweilig? Dann hast du noch nie ein Schinken-Burrata-Sandwich mit Feigenmarmelade probiert. Ein kleines kulinarisches Kunstwerk, das es schafft, einfach und raffiniert zugleich zu sein. Knuspriges Baguette trifft auf köstlichen Schinken, cremige Burrata und süße Feigenmarmelade sowie körnigen Dijon-Senf. Komm, wir verraten dir das einfache Rezept!

Einfaches Rezept für Schinken-Burrata-Sandwich mit Feigenmarmelade

Du beginnst mit einem knusprigen Baguette oder einem anderen Brot deiner Wahl wie Toast oder Sauerteigbrot. Die Brotscheiben bestreichst du auf der einen Seite mit der süßen Feigenmarmelade und auf der anderen Hälfte mit würzigem Dijon-Senf. Drei Scheiben Prosciutto sorgen für einen herzhaften, leicht salzigen Geschmack, der wunderbar mit den anderen Zutaten harmoniert.

Die Burrata ist der cremige Star auf dem Baguette. Ihr sanfter Geschmack und die weiche Textur lassen das Sandwich beinahe luxuriös wirken, ohne dabei überladen zu sein. Die Feigenmarmelade bringt eine fein abgestimmte Süße mit ins Spiel, während der grobe Dijon-Senf eine würzige Note hinzufügt. Zusammengenommen entsteht eine Balance, die angenehm überrascht. Eine Handvoll frischer Rucola bringt eine angenehme, leicht scharfe Frische, die das gesamte Aroma abrundet.

Ein bisschen Balsamicoessig und eine Prise Meersalz geben dem Ganzen den letzten Schliff. Der Essig sorgt für eine milde Säure, die die anderen Geschmäcker noch besser zur Geltung bringt, während das Salz dezent die Aromen verstärkt.

Das Sandwich ist nicht nur lecker, sondern auch vielseitig: Es eignet sich perfekt für ein schnelles, aber hochwertiges Mittagessen oder für einen entspannten Snack am Abend. Mit jedem Bissen entfaltet sich eine harmonische Kombination aus süßen, salzigen, cremigen und würzigen Noten – ein Genuss für alle, die köstliche belegte Brote zu schätzen wissen.

Konnten wir dich davon überzeugen, dass belegte Brote alles andere als langweilig sind? Glück gehabt. Wir hätten da nämlich noch ein paar leckere Ideen für dich.

Ebenfalls mit Fleisch wird das portugiesische Steak-Sandwich zubereitet. Ohne Fleisch kommt das Green Goddess Sandwich aus. Hast du Lust auf ein Grilled Cheese Sandwich? Dann probier doch mal das Grilled Cheese Sandwich mit Kimchi. Die klingen alle köstlich, oder?

Schinken-Burrata-Sandwich mit Feigenmarmelade Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Sandwiches Zutaten 1x 2x 3x ½ Baguette

2 EL Feigenmarmelade online z.B. hier 🛒

2 EL Dijon-Senf

6 Scheiben Prosciutto oder anderer Schinken nach Wahl

2 Kugeln Burrata à 60 g

2 Handvoll Rucola

2 EL Balsamicoessig

2 Prisen Meersalz Zubereitung Schneide das Baguette in zwei Sandwiches und schneide sie der Länge nach auf.

Bestreiche jeweils eine Seite mit der Feigenmarmelade und die andere Seite mit dem Dijon-Senf.

Lege die Prosciutto-Scheiben auf die Marmeladenseite und zupfe die Burrata in kleinere Stücke. Verteile sie großzügig über den Schinken.

Wasche den Rucola und tropfe ihn ab. Verteile ihn auf den beiden Sandwiches, träufle den Balsamicoessig darauf und würze alles mit einer Prise Meersalz.

Klappe die Sandwiches zusammen und drücke sie leicht an, damit die Zutaten gut halten.

