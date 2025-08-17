Hol dir Camping-Feeling für deine nächste Grillparty

Wann hast du das letzte Mal Stockbrot gegessen? Ich bin dafür, dass die rustikale Köstlichkeit fester Bestandteil der Grillsaison. Mit diesem Rezept für würziges Schinken-Käse-Stockbrot entdeckst du den Klassiker neu. Es ist kinderleicht, perfekt für deinen nächsten Grillabend und bringt nicht nur die Glut zum Lodern, sondern auch die Herzen deiner Gäste.

Rezept für Schinken-Käse-Stockbrot: Klassiker neu gedacht

Ob Schullandheim, Grillfest oder Zeltausflug, wenn es als Kind für mich im Sommer raus und auf Abenteuer ging, durfte auch das ein oder andere Lagerfeuer mit Gruselgeschichten und der anschließenden Nachtwanderung nicht fehlen. Bevor es aber auf Geisterjagd über Stock und Stein und durch Wiesen und Wälder ging, musst eine ordentliche Stärkung her.

Meist wurden Würstchen über dem Feuer gegrillt, es gab Kartoffel- und Nudelsalat, verschiedene Dips und Soßen und Brötchen, um sich daraus einen „Grillwurst-Semmel“ zu machen. Wenn ich daran zurückdenke, kann ich den rauchigen Duft des Feuers förmlich riechen und die Grillen zirpen hören. Hach, war das schön!

Eine weitere Sache, die ich mit genau solchen Sommernächten verbinde, ist Stockbrot. Wer kennt es nicht? Für mich ist es ein Symbol meiner Kindheit. Je älter ich jedoch wurde, desto mehr verschwand die Lagerfeuerromantik und das Stockbrot aus meinem Leben. Zeit für ein Revival. Und was könnte da besser passen als ein rustikales und würziges Schinken-Käse-Stockbrot!

Das Tolle an Stockbrot: Es ist nicht sonderlich aufwendig. Du brauchst dafür nur einen Teig aus Mehl, Backpulver, Salz, Olivenöl und lauwarmem Wasser zusammenkneten. Anschließend lässt du den Teig für eine halbe Stunde ruhen, bevor du ihn portionierst und immer einige Schinkenwürfel und etwas geriebenen Käse in die Teiglinge einarbeitest. Danach wickelst du das Ganze jeweils spiralförmig um einen Stock und backst es über dem Lagerfeuer oder der Glut eines Holzkohlegrills knusprig und goldbraun. Guten Appetit!

Schinken-Käse-Stockbrot Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 8 Kochutensilien online erhältlich, z.B. hier 🛒 8 Teleskop-Grillspieße Zutaten 1x 2x 3x 400 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

2 TL Salz

6 EL Olivenöl

230 ml Wasser lauwarm

150 g Kochschinken in Scheiben

180 g Emmentaler gerieben Zubereitung Vermische Mehl, Backpulver und Salz in einer Schüssel.

Gib Olivenöl und Wasser dazu und verknete alles mit einem Handrührgerät zu einem glatten Teig.

Decke die Schüssel zu und lass den Teig 30 Minuten ruhen.

Schneide derweil den Kochschinken in kleine Stücke.

Portioniere den Teig in 8 Stücke und forme kleine flache Quadrate. Verteile die Schinken und den Käse auf jedem Teigstück und rolle sie ein. Wickel die Röllchen spiralförmig um die Stöcke.

Halte die Stockbrote drehend etwa 10 Minuten über die Flammen eines Lagerfeuers oder die Glut eines Holzkohlegrills, bis die Brote goldbraun und knusprig sind.

