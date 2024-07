Feste Schicht auf Sahne: Darum rahmt Schlagsahne auf

Sahne ist ein echtes Allround-Talent in der Küche: Sie eignet sich fürs Kochen und Backen, verfeinert unter anderem Kuchen, Desserts und Suppen. Wer einen Becher aus dem Kühlschrank nimmt, hat vielleicht schon einmal bemerkt, dass sich eine feste Schicht Sahne an der Oberfläche absetzt. Wieso rahmt Schlagsahne auf und bedeutet dass, dass sie sogar schlecht geworden ist?

Schlagsahne rahmt auf: keine Sorge vor Verzehr

Aufgerahmte Schlagsahne erinnert ein wenig an eine Dose Kokosmilch, die du in den Kühlschrank stellst. In der Dose bildet sich ebenfalls eine feste, cremige Schicht. Das kann auch bei Schlagsahne passieren. Bedenklich ist das allerdings nicht. Sollte deine Schlagsahne aufrahmen, kannst du sie dennoch bedenkenlos verarbeiten.

Die Schlagsahne rahmt auf, weil sich das darin enthaltene Fett von den wasserlöslichen Bestandteilen trennt und an der Oberfläche absetzt. Diese Trennung kannst du rückgängig machen, indem du den Becher Sahne einfach umrührst. Dadurch bekommt die aufgerahmte Schlagsahne wieder ihre gewohnte Konsistenz.

Der Prozess tritt allerdings nicht bei allen Produkten auf. Schlagsahne rahmt nur dann auf, wenn ihr keine Zusatzstoffe beigemengt wurden. Bildet deine Sahne nach einiger Zeit eine feste Schicht, zeugt das also sogar von guter Qualität. Konventionelle Produkte enthalten oft den Zusatzstoff E 407, also Carrageen. Das ist ein Gelier- und Verdickungsmittel, womit verhindert werden soll, dass die Sahne eine Rahmschicht bildet. Die meisten Bio-Produkte enthalten kein E 407, bilden demnach unausweichlich irgendwann zwei Schichten.

Ist der Zusatzstoff Carrageen E 407 gefährlich für die Gesundheit?

Bisher ist nicht eindeutig geklärt, ob E 407 negative Folgen für die menschliche Gesundheit hat. Noch in den 1980er Jahren wurde vermutet, es wäre schädlich für den Darm und könne sogar Krebs auslösen. Dies konnte durch Studien allerdings nicht belegt werden. Nur niedermolekulares Carrageen hat diese Auswirkung, es wird in der Lebensmittelindustrie aber nicht eingesetzt.

Auch die Tatsache, dass hochmolekulares Carrageen im Körper zu niedermolekularem Carrageen umgewandelt wird, rief Kritik hervor. Allerdings sind die Mengen laut Studien viel zu gering, um Schäden zu verursachen.