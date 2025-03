Schmand-Spinat-Creme: würziger Brotaufstrich ganz leicht selbst gemacht

Auf der Suche nach einem neuen Aufstrich? Diese Schmand-Spinat-Creme bereitest du ganz leicht selbst zu und wirst dich garantiert sofort in sie verlieben. Schon der erste Bissen überzeugt dank ihrer Mischung aus Würze und Frische.

Schmand-Spinat-Creme: eine würzig-frische Mischung

Die Schmand-Spinat-Creme schmeckt nicht nur als herzhafter Brotaufstrich hervorragend. Auch als Dip für frisch geschnittene Gemüsesticks, als Alternative für deine Nachos oder als Beilage zu warmen Ofenkartoffeln funktioniert diese vielseitige Creme perfekt. Der Aufstrich wird durch die Zwiebel, den Knoblauch und den Parmesan wunderbar würzig. Der Zitronensaft sorgt für eine leckere Frische, die die Creme passend abrundet.

Und sie ist so leicht zubereitet, also probiere sie direkt selbst aus! Stelle zuerst eine Schale mit kaltem Wasser und Eiswürfeln darin bereit. Die brauchst du, um den Spinat abzuschrecken. Gib ihn nur ganz kurz in kochendes Salzwasser und schrecke ihn direkt im Eiswasser ab.

Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl an. Gib nun den Spinat, die gerösteten Pinienkerne, Parmesan, Zwiebel und Knoblauch in einen Standmixer. Alternativ bereitest du die Creme mit einem Pürierstab 🛒 mit einem passenden Gefäß zu. Füge anschließend Öl, Schmand und Crème fraîche hinzu und püriere die Masse erneut, bis sie cremig ist.

Schmecke die Schmand-Spinat-Creme am Ende noch einmal mit Salz, Pfeffer und dem Zitronensaft ab und das war es auch schon. Fülle sie in ein steriles Glas und lass dir den Aufstrich auf einem frisch gebackenen Brot schmecken.

Bei Leckerschmecker findest du alles für einen perfekten Start in den Tag. Genieße die Creme direkt auf diesem knusprigen Baguette. Für noch mehr würzigen Brotgenuss musst du unseren Toskana-Aufstrich probieren. Und falls dir eher nach etwas Süßem sein sollte, dann wird dich diese Franzbrötchen-Creme begeistern.

Schmand-Spinat-Creme Dominique 3.98 ( 44 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g frischer Blattspinat

Salz nach Geschmack

2 EL Pinienkerne

1 rote Zwiebel

3 Knoblauchzehen

2 EL Parmesan gerieben

3 EL Olivenöl

300 g Schmand

2 EL Crème fraîche

Pfeffer nach Geschmack

etwas Zitronensaft nach Geschmack Zubereitung Bereite eine Schale mit kaltem Wasser und Eiswürfeln vor.

Wasche den Spinat gründlich und blanchiere ihn für 1 Minute in kochendem Salzwasser. Schrecke ihn danach direkt im Eiswasser ab. Drücke ihn aus und hacke ihn klein.

Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl an, bis sie goldbraun sind.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch. Schneide beides grob klein.

Gib Spinat, Parmesan, Zwiebel, Knoblauch und Pinienkerne in einen Mixer und püriere sie fein. Füge Öl, Schmand und Crème fraîche dazu und püriere es noch einmal zu einer glatten Masse.

Schmecke den Aufstrich mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab.

