Schneemann-Plätzchen: Wenn Teig und Fantasie verschmelzen

In der Weihnachtsbäckerei, gibt’s so manche Kleckerei. Aber eben auch sehr viele schöne Momente. Wenn der Ofen läuft, die erste Weihnachtsmusik leise im Hintergrund dudelt und der Küchentisch ein buntes Chaos aus Smarties, Zuckerschrift und Marshmallows ist, weißt du: Die schönste Zeit des Jahres in angebrochen. Mitten in dem Chaos sitzt du mit deinen Kindern, die Augen glänzen, während kleine Schneemänner zum Leben erwachen. Nein, wir befinden uns nicht in einem Disney-Film. Wir backen nur Schneemann-Plätzchen.

Backspaß für Klein und Groß mit leckeren Schneemann-Plätzchen

Backen mit Kindern kann manchmal eine Herausforderung sein – aber mit den richtigen Rezepten wird’s zu purem Vergnügen. Das Geheimrezept: bunte Zuckerschrift, mit der es sich auf leckerste Art und Weise kreativ werden lässt. Unsere Schneemann-Plätzchen sind eine hervorragende Art und Weise, die Backstube spielerisch zu gestalten. Sie sind einfach, machen Spaß und sehen so niedlich aus, dass man sie fast nicht essen möchte, aber wirklich nur fast.

Die Grundlage für Schneemann-Plätzchen ist ein klassischer Plätzchenteig: Der besteht aus Butter, Zucker, Vanille, Ei und Mehl. Dieser Teig wird ausgerollt und zu kleinen Kreisen ausgestochen, dann goldgelb gebacken, bis die Ränder leicht Farbe bekommen. Damit ist die Basis geschaffen und jetzt kommt der spaßige Teil.

Rühre zunächst aus Puderzucker und etwas Zitronensaft einen glatten, weißen Guss an. Dieser stellt den geschmolzenen Schneemann dar. Außerdem kommt auf jedes Plätzchen ein großes Marshmallow als Kopf. Etwas geschmolzener Schokolade werden schnell zu Augen und Mund, rote Farbe stellt die Möhrennase dar. Ein paar bunte Smarties als Knöpfe und schon erwachen deine Schneemann-Plätzchen förmlich zum Leben.

Backen mit Kindern will gelernt sein. In unserem Ratgeber findest du praktische Tipps und Tricks, um es für alle Beteiligten zu einem angenehmen Erlebnis zu machen.

Das Schönste an diesem Rezept: Es geht nicht um das perfekte Ergebnis, sondern ums gemeinsame Lachen, um klebrige Finger und um den Moment, in dem man zusammen nascht und stolz sagt: „Die haben wir gemacht!“

Schneemann-Plätzchen Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 150 g weiche Butter

80 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

1 Ei

250 g Weizenmehl Für die Deko: 150 g Puderzucker

2-3 TL Zitronensaft

20 große Marshmallows

etwas geschmolzene Zartbitterschokolade für Augen & Mund

rote Zuckerschrift für die Nase, etwa hier online 🛒

bunte Smarties für Knöpfe Zubehör (etwa diese hier 🛒 runde Keksausstecher Zubereitung Verrühre Butter, Zucker und Vanilleextrakt cremig und gib das Ei dazu. Rühre weiter, bis alles gut vermischt ist. Arbeite das Mehl ein, bis ein glatter Teig entsteht. Forme eine Kugel und stell den Teig 30 Minuten kalt. Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Rolle den Teig auf einer leicht bemehlten Fläche etwa 5 mm dick aus und stich kleine Kreise aus. Verteile sie auf einem Blech mit Backpapier und backe sie 10-12 Minuten, bis die Ränder leicht Farbe bekommen. Lass die Plätzchen vollständig auskühlen. Rühre aus Puderzucker und Zitronensaft einen glatten, weißen Guss an. Verteile den Guss auf jedem Plätzchen, sodass er leicht über den Rand läuft – das bildet den geschmolzenen Schneemann. Setze je ein großes Marshmallow als Kopf oben auf den noch feuchten Guss. Tupfe mit geschmolzener Schokolade Augen und Mund auf das Marshmallow. Setze mit roter Zuckerschrift die Möhrennase. Drücke ein paar Smarties als bunte Knöpfe in den Guss. Lass die Plätzchen trocknen.

