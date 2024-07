Schnell vernascht: Stachelbeer-Muffins

Muffins sind der perfekte süße Snack to go. Die kleinen, handlichen Küchlein sind schnell gemacht und passen in jede Lunchbox für Arbeit, Schule oder Ausflug. Jetzt zur Beerenzeit bietet es sich geradezu an, auch mal Stachelbeer-Muffins zu backen. Diese besonderen Beeren sind nämlich wie gemacht, um sie zu verbacken.

Diese Stachelbeer-Muffins machen nur 15 Minuten Arbeit

Für diese Stachelbeer-Muffins brauchst du weder viele Zutaten noch viel Zeit. Nach 35 Minuten holst du sie verführerisch duftend aus dem Ofen, wobei die Backzeit davon schon 20 Minuten beträgt. Du selbst benötigst für die Zubereitung gerade einmal eine Viertelstunde. Klingt machbar, oder? Dann leg los.

Aber von vorne. Mische Mehl, Salz, Backpulver, Mandeln und Haferflocken in einer Schüssel und in einer anderen Joghurt, Wasser, Öl, Zucker und Vanillezucker. Gieße die flüssigen Zutaten zu den Festen und verrühre alles mit einem Mixer, bist du einen glatten Teig hast. Den füllst du anschließend in Papier-Muffinförmchen.

Tipp: Für gleichmäßig große Muffins, backst du die Muffins am besten in einem speziellen Muffinblech. Stelle in die Mulden einfach die mit Teig befüllten Pappformen und das Blech dann zum Backen in den Ofen.

In den Teig steckst du nun pro Muffin jeweils zwei bis drei Stachelbeeren. Große Exemplare kannst du auch einmal in der Mitte durchschneiden. Nun streust du noch die restlichen Mandelblättchen obendrauf und schiebst die Muffins für 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Das war es schon. Übrigens: Die Muffins gelingen auch mit Heidelbeeren, Johannisbeeren oder Brombeeren.

Schnelle Muffin-Rezepte gesucht? Perfekt für den Appetit auf etwas Süßes am Nachmittag sind diese kleinen Cappuccino-Muffins mit Schokolade. Eine fruchtige Variante sind unsere Blaubeer-Muffins mit Vanillepudding. Auch in herzhaft schmecken die kleinen Kuchen wie diese Zwiebelkuchen-Muffins lecker. Dann sind sie perfekt als Mitbringsel für einen Grillabend oder als kleiner Mittagssnack fürs Büro geeignet.