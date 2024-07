Schnelle Aufläufe: Diese Rezepte machen nur 20 Minuten Arbeit

Wenn wir nach einem Arbeitstag nach Hause kommen, sind wir häufig hin- und hergerissen: Die Energie, um lange in der Küche zu stehen, hat sich häufig bereits verabschiedet, aber trotzdem möchten wir noch etwas kochen und uns damit selbst etwas Gutes tun. Schnelle Aufläufe sind dann unsere Rettung.

Viele unserer schnellen Aufläufe machen wenig Arbeit: Man muss lediglich ein paar Zutaten vorbereiten, alle zusammen in eine Form füllen und dann wandern sie auch schon in den Ofen.

Wir stellen dir heute unsere liebsten schnellen Auflaufrezepte vor: mit Kartoffeln und Hackfleisch, mit Nudeln oder komplett vegetarisch. Und auch süße Ideen sind dabei – sie schmecken morgens oder am Nachmittag besonders lecker. Was alle Gerichte gemeinsam haben: Du stehst maximal 20 Minuten in der Küche. Den Rest erledigt die Röhre.

Schnelle Aufläufe mit Hackfleisch

Diese schnellen Aufläufe mit Hackfleisch schmecken der ganzen Familie. Wer sich vegetarisch oder sogar vegan ernährt, kann für die Zubereitung Alternativen nutzen, die es mittlerweile in Hülle und Fülle im Supermarkt gibt. Deftig, schnell und lecker, so lieben wir das! Unsere Top 3 schnelle Aufläufe mit Hackfleisch:

Schnelle Auflaufrezepte mit Nudeln

Nudeln sind ein echter Favorit und besonders bei Kindern sehr beliebt. Wer also für eine ganze Rasselbande kocht, findet dank unserer schnellen Nudelaufläufe die nötige Inspiration. Mit diesen Ideen wird’s garantiert nicht langweilig beim Abendessen:

Kartoffelauflauf schnell: unsere Favoriten

Mindestens ebenso beliebt wie Nudeln sind Kartoffeln – aus der deutschen Küche einfach nicht wegzudenken. Kein Wunder, dass sie auch für Aufläufe genutzt werden. Meist geht hier etwas mehr Zeit drauf, denn die Knollen wollen nicht nur geschält, sondern häufig auch vorgekocht werden. Nicht so bei diesen drei schnellen Kartoffelaufläufen:

Vegetarische Blitz-Aufläufe

Schnelle Aufläufe kann man auch ganze ohne Fleisch und Fisch zubereiten, und trotzdem schmecken sie wunderbar. Vor allem, wenn sich das Gemüse unter einer leckeren Käsekruste versteckt, merken Kids oft gar nicht, dass sie da gerade Brokkoli, Möhren oder andere gesunde Zutaten essen. Perfekt, wenn kleine Feinschmecker am Tisch sitzen, die gerne mal die Nase rümpfen, sobald sie das Wort „Gemüse“ hören. Daher empfehlen wir die folgenden Schlemmerrezepte:

Süße schnelle Aufläufe für Naschkatzen

Unser Highlight sind definitiv süße Aufläufe. Sie schmecken schon zum Frühstück und lassen sich perfekt bereits am Vorabend vorbereiten. Morgens muss man sie dann nur noch einmal aufwärmen oder einfach kalt genießen. Das sind unsere Lieblinge:

Blaubeer-Quark-Auflauf: 15 Minuten Vorbereitung

Milchreisauflauf: 10 Minuten Vorbereitung

Schoko-Bananen-Auflauf: 10 Minuten Vorbereitung

Viele weitere Auflaufrezepte findest du, wenn du dich weiter bei uns umsiehst. Da sind garantiert noch mehr neue Lieblingsgerichte für dich dabei!