Schnelle Gemüsepfanne mit Feta und Zucchini: 20-Minuten-Blitzrezept

Wir lieben die schnelle Feierabendküche. Selbst nach einem langen Tag hat man immer noch die Energie, Blitzgerichte wie diese Gemüsepfanne mit Feta zu kochen. Bei der Zubereitung kann man super abschalten und vergisst selbst den größten Alltagsstress für einen kurzen Moment. Und am Ende steht dann eine Extraportion Genuss.

Gemüsepfanne mit Feta: schnell gekocht, schnell verputzt

Um die Gemüsepfanne mit Feta zu zaubern, brauchst du nur eine Handvoll Zutaten. Wir haben uns in Sachen Gemüse heute für Zucchini und Paprikaschoten entschieden. Aber wie immer gilt bei dieser Art von Gerichten: Verbrate, was der Kühlschrank so hergibt. Die Pfanne schmeckt beispielsweise auch mit Auberginen oder Karotten gut.

Von Start bis Ende des Kochprozesses vergehen gerade einmal 20 Minuten – inklusive Vorbereitung des Gemüses. Also: Beginne damit, die Zucchini und die Paprika zu waschen und klein zu schneiden. Als Nächstes werden eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen geschält und gehackt. Beides schwitzt du in etwas Öl an, bevor du auch die Zucchini- und Paprikastücke dazu gibst. Würze mit Salz, Pfeffer und getrockneten oder frischen Kräutern deiner Wahl. Es passen beispielsweise Basilikum, Thymian oder Oregano gut dazu.

Jetzt löschst du den Pfanneninhalt mit warmer Gemüsebrühe ab und rührst Frischkäse ein. Du kannst Natur- oder Kräuterfrischkäse verwenden. Am Schluss streust du nur noch zerkrümelten Feta darüber. Entscheide selbst, ob der Käse stärker schmelzen soll oder du ihn nur kurz erhitzt und das Gericht dann servierst. Wir wünschen dir einen guten Appetit!

