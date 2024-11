Backe schnelle Pistazien-Croissants aus nur 2 Zutaten

Zum Frühstück suchst du Abwechslung, hast aber keine Lust auf stundenlanges Vorbereiten? Na sag das doch gleich! Wir kennen ein Rezept, das nur ein paar Minuten deiner Zeit in Anspruch nimmt und trotzdem neuen Schwung in deinen Morgen bringt. Triff unsere leckeren, schnellen Pistazien-Croissants, die nach maximal zehn Minuten bereits im Ofen verschwunden sind.

Schnelle Pistazien-Croissants backen: einfach lecker

Warum unsere schnellen Pistazien-Croissants so fix in der Röhre landen? Weil wir dafür fertigen Croissant-Teig aus dem Kühlregal verwenden. Den gibt’s mittlerweile sogar vegan, sodass die fluffigen Frühstücksteilchen auch all denen den Morgen versüßen, die auf tierische Produkte verzichten.

Wie gesagt: Nach höchstens zehn Minuten ist deine Arbeit bereits getan und du kannst dich noch einmal ins Bett kuscheln. Oder wie wäre es mit dem ersten Kaffee und einem guten Buch? So könnte wirklich jeder Tag starten!

Öffne die Dose mit dem fertigen Teig und entrolle diesen. Meist ist er bereits in Dreiecke geschnitten, die du nur voneinander lösen musst. Anschließend bestreichst du jedes der Dreiecke mit Pistaziencreme. Nun hast du freie Wahl: Möchtest du die schnellen Pistazien-Croissants noch mit gehackten Pistazien veredeln? Dann hacke schnell ein paar und streue sie über die Creme. Anschließend rollst du den Teig auf, platzierst die Croissants auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech und backst sie wie auf der Verpackung beschrieben im Ofen. Das dauert etwa eine Viertelstunde.

Wenn du möchtest, kannst du die fertig gebackenen Knusperstücke noch mit Puderzucker bestreuen, und dann beginnt der Frühstücksgenuss. Köstlich!

Am nächsten Tag lässt du dir ja vielleicht unsere mit Nougat gefüllten Schokocroissants oder unsere Blaubeer-Croissants schmecken. Besonders kreativ ist dieser Croissant-Auflauf, der eine ganze Familie satt macht. Wir wünschen einen guten Morgen!