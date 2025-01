Schnelle Pizzastangen: Ein flott zubereiteter Snack, der alle glücklich macht

Pizza geht immer! Ob als Soulfood-Abendessen für dich oder als Snack für deine Gäste – du wirst immer einen Grund finden, diese schnellen Pizzastangen zu backen. Und mit diesem Rezept lernst du außerdem, deine ganz eigene Tomatensoße vorzubereiten!

Diese schnellen Pizzastangen sind ein verboten leckeres Fingerfood

Egal ob für eine Party, einen Spiele- oder Filmabend, als Abendessen für dich oder eingepackt als Snack für unterwegs – Pizzastangen sind in den verschiedensten Momenten ein vielseitiger Snack. Und ja, auch für unterwegs, denn sind wir mal ehrlich zu uns selbst: Kalte Pizza erfüllt ein ganz besonderes Verlangen, das tief in jedem von uns schlummert.

Und das Beste? Du kannst sie immer wieder anders belegen und noch mehr Zutaten ausprobieren als bei einer klassischen Pizza. Immerhin sind die Pizzastangen etwas kleiner als herkömmliche Stücke und bieten dir so mehr Möglichkeiten, sie kreativ zu belegen. In unserer Rezeptbox findest du ein paar Vorschläge, wie du deine Pizzastangen belegen könntest. Trotzdem gilt natürlich: Lass deiner Kreativität freien Lauf und entdecke deine ganz persönliche favorisierte Art des Belags.

Durch den fertigen Pizzateig kannst du dir etwas Zeit und Mühe sparen. Die Tomatensoße kannst du aber trotzdem selbst zubereiten. Das ist viel einfacher, als du vielleicht denken würdest. Dazu werden frische Zwiebel und Knoblauch kurz in heißem Öl angeschwitzt und danach mit passierten Tomaten aufgegossen. Nachdem die Soße ein wenig weitergeköchelt und danach etwas abgekühlt ist, kannst du sie auf deinem Teig verteilen. Und dann geht der schönste Teil beim Selbermachen der Pizza los: dem Belegen mit all deinen liebsten Zutaten.

Ordne den Belag so an, dass er dir schon die „Vorlage“ gibt, wie du deine schnellen Pizzastangen am Ende zurechtschneiden kannst. Käse drüber, ab in den vorgeheizten Ofen und nach etwa 15 Minuten kannst du die Pizza aus dem Ofen holen. Jetzt nur noch die Stangen mit einem Pizzaroller 🛒 zurechtschneiden, vorsichtig auseinanderziehen und abkühlen lassen. Fertig!

Wenn du neben der Soße auch den Teig selbst machen möchtest, findest du auf Leckerschmecker ein Rezept für Pizzateig ohne Hefe. Eine andere kreative Art, Pizza zuzubereiten ist definitiv diese Wrap-Pizza mit Hüttenkäse. Und wenn es noch ausgefallener sein soll, dann probiere unbedingt dieses Pizza-Fondue im Brot.

Schnelle Pizzastangen Dominique 4.67 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für die Soße: 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Olivenöl zum Anbraten

1 Dose (400 g) Tomaten passiert

1 TL Oregano etwas mehr für den Belag

1 TL Basilikum

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

1 fertigen Pizzateig aus dem Kühlregal Für den Belag: 1 Handvoll Spinat

1 Glas (280ml) Artischocken gegrillt

100 g Champignons frisch

1/2 Paprika

50 g Oliven ohne Stein

100 g Ananas gewürfelt

1/2 Packung Schinken

100 g Thunfisch

1/2 Packung Salami

1/2 Packung Bacon

200 g Käse gerieben Zubereitung Schäle und schneide die Zwiebel sowie den Knoblauch in feine Würfel.

Schwitze die Zwiebel und den Knoblauch für etwa 5 Minuten an. Gib dann die Tomaten hinzu.

Lasse die Tomatensoße einmal aufkochen und dann für 10 Minuten köcheln. Gib die Kräuter hinzu und lasse die Soße für weitere 10-20 Minuten köcheln, bis sie dickflüssiger wird.

Rolle, während die Soße kocht, den Pizzateig aus. Bereite den Belag vor. Schneide ggf. Gemüse wie Pilze in Scheiben und die Paprika in kleine Würfel.

Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze (200°C Umluft) vor.

Schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab.

Gib die Soße mit einer Kelle auf den Pizzateig und verteile sie gleichmäßig.

Belege deine Pizza mit den Zutaten. Bedenke, sie so zu verteilen, dass du am Ende gleichmäßige Stangen mit unterschiedlichen Toppings herausschneiden kannst.

Verteile den Käse und etwas Oregano großzügig und gleichmäßig auf der Pizza.

Lasse die Pizza für etwa 15 Minuten im Ofen backen.

Zerschneide die Pizza in 12 gleich große Stangen und lasse sie etwas auskühlen. Notizen Die Pizzastangen lassen sich super einfach vegan zubereiten. Nutze dazu einfach die veganen Alternativen für den Belag sowie den Reibekäse.

