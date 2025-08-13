Schneller Mascarpone-Kuchen mit Sommerbeeren: Backen war noch nie so leicht

So langsam haben wir wieder Lust auf frühlingshafte und sommerliches Obst. So lange frische Beeren aber noch nicht zu haben sind, greifen wir zur Variante aus dem Gefrierschrank, um diesen schnellen Mascarpone-Kuchen zu backen. Der schmeckt nach einem sonnigen Tag im Garten und macht Lust aufs Draußensein!

Schneller Mascarpone-Kuchen mit Beeren: fluffig, beerig, lecker

Für unseren schnellen Mascarpone-Kuchen stehst du gerade einmal 15 Minuten in der Küche. Nach einer Viertelstunde schiebst du bereits das Ofengitter, auf dem die Kuchenform steht, in den Ofen, und dieser übernimmt die restliche Arbeit. Daher lieben wir Kuchen wie diesen, denn man hat wenig Aufwand und trotzdem viel Genuss.

Der schnelle Mascarpone-Kuchen schmeckt frisch und fruchtig und ist für uns der perfekte Kuchen für sonnige Momente im Garten oder auf dem Balkon. Du kannst allerlei Beeren dafür verwenden, ob selbst gesammelt oder gekauft. Solltest du dich für TK-Obst entscheiden, ist es wichtig, dass du es vor dem Backen auftauen und abtropfen lässt, damit der Kuchen nicht matschig wird.

Auch wichtig: Wenn der Kuchen wieder aus dem Ofen kommt, solltest du ihn etwas abkühlen lassen. Auch wenn es schwer fällt! Dann kannst du ihn nach Belieben noch mit etwas Puderzucker bestäuben, das sieht hübsch und appetitlich aus. Auch frische Minze ist eine schöne Deko-Idee.

Gut zu wissen: Kennst du schon unser Leckerwissen? Wir versorgen dich dort mit allerlei praktischen Tipps und Know-how aus der Backstube. Erfahre beispielsweise, wie du fehlende Backzutaten ersetzen kannst. Auch spannend: der Unterschied zwischen frischer Hefe und Trockenhefe und wie du die eine Variante mit der anderen ersetzen kannst.

Wir lieben einfache Kuchen und backen deshalb auch gerne diesen Zitronen-Schmand-Kuchen. Dieser 5-Minuten-Kuchen ist besonders schnell im Ofen. Und für diesen Joghurt-Kuchen brauchst du nur drei Zutaten. Einfacher geht’s wirklich nicht!

