Schneller Schokokuchen: die süße Versuchung ohne Mehl

Verrühre Eier und Milch mit einem Mixer in einer Schüssel. Gib gemahlene Mandeln, Backpulver, Kakao und Zucker dazu. Vermische alle Zutaten bei niedriger Stufe und fülle den Kuchenteig in eine gefettete Form. Verwende am besten eine Metallform, darin geht der Kuchen besser auf und wird fluffiger als in einer Silikonform.