Die beste Eiscreme der Welt? Probiere Nutella-Eis aus dem Glas

Nutella-Eis aus dem Glas, das nur fünf Minuten Arbeit macht und nach wenigen Stunden im Tiefkühler schon vernascht werden kann? Als wir diesen Trend aus sämtlichen Social-Media-Plattformen entdeckten, waren wir ganz entzückt von der Idee und mussten sie natürlich sofort ausprobieren.

Rezept für Nutella-Eis aus dem Glas

Was uns besonders an dem Nutella-Eis aus dem Glas begeistert: Die Zubereitung ist so einfach und schnell, dass wirklich nichts schief gehen kann. Man selbst hat gerade einmal fünf Minuten Arbeit, den Rest erledigt der Tiefkühlschrank. Und bis auf einen Rührbesen benötigt man nicht einmal weiteres Küchenzubehör.

Für das Nutella-Eis aus dem Glas brauchst du natürlich zuerst einmal ein Nutella-Glas. Das sollte nicht mehr ganz voll sein, aber noch so viel Schokocreme aufweisen, dass es für die Süßspeise reicht. Am besten ist es zu etwa zwei Dritteln geleert. Fülle nun Sahne in das Glas und rühre so lange und gründlich um, bis sich der Aufstrich und die Sahne gut verbunden haben. Auf zusätzlichen Zucker haben wir bewusst verzichtet, denn Nutella ist uns bereits süß genug.

Übrigens: Das Nutella-Eis aus dem Glas kannst du selbstverständlich auch mit jeder anderen Nuss-Nougat-Creme herstellen.

Wie heißt es eigentlich richtig: die Nutella oder das Nutella? Diese Frage spaltet nicht nur die Leckerschmecker-Redaktion, sondern auch die deutschen Fans des Brotaufstriches. Man könnte argumentieren, dass es die Schokocreme ist, folglich also auch die Nutella. Der Duden kennt die Antwort: Du kannst nicht nur die oder das, sondern sogar der Nutella sagen, wenn du möchtest. Hierbei handelt es sich nämlich um ein Fantasiewort, weshalb alle drei Artikel möglich sind. Wir wissen: Das Nutella-Eis aus dem Glas ist so lecker, da ist es uns am Ende sowieso egal!

