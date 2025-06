Schnittlauch-Quark passt zu fast allem

Schnittlauch-Quark ist eine Ode an die ehrliche, einfache Küche. Er ist super schnell zusammengerührt und braucht nicht viele Zutaten, dennoch ist er niemals langweilig und vielseitig wie kaum ein anderer Dip. Damit gehört er zu den stillen Helden in der Küche, die auf Brot, zu Kartoffeln, als Dip oder euch einfach so zu Gemüsestücks passen. Dieser Klassiker geht immer!

Mehr als nur ein Brotaufstrich: Schnittlauch-Quark

Schnittlauch wird in vielen Küchen nur als dekorativ wahrgenommen. Doch das ist Unsinn. Denn das Kraut, das zu den Lauchgewächsen zählt, punktet mit Geschmack und Inhaltsstoffen. Das liegt an dem Stoff Alliin, einer Aminosäure, die in dem Lauch vorkommt. Durch Schneiden wird daraus Allicin, eine schwefelhaltige Verbindung, die dem Kraut seinen Geschmack verleiht. Gleichzeitig gilt der Stoff als blutdrucksenkend, entzündungshemmend und sogar leicht antibakteriell. Sprich: Lauchpflanzen sind der Hit! Somit ist dein Schnittlauch-Quark nicht nur lecker, sondern auch gut für dich.

Neben dem Kraut brauchst du für deinen Schnittlauch-Quark natürlich Quark. Hier greifen wir gern auf eine Mischung aus Mager- und Sahnequark zurück. Diese ist wunderbar cremig und gleichzeitig nicht zu schwer. Rühre den Quark mit etwas Olivenöl glatt. Dann schneidest du den Schnittlauch. Hierbei ist es ganz wichtig, dass du ein sehr scharfes Messer verwendest. Dieses sorgt dafür, dass der Zwiebelgeschmack nicht zu aufdringlich wird, da es die Zellen des Krautes nicht zerreißt, sondern sauber schneidet.

Schmecke den Quark mit Salz und Pfeffer und einem kleinen bisschen Zitronensaft ab. So bekommt er eine leichte Frische. Serviere ihn klassisch zu Pellkartoffeln, frischem Brot oder auch Spargel, passend zur Saison. Ein absoluter Hit!

Quark ist ein wahrer Alleskönner, der süß wie deftig immer gut schmeckt. Süß schmeckt er beispielsweise als Bananenquark mit Schokostreuseln. Deftig als Bärlauch-Quark passt er zu Kartoffeln. Und auch zum Backen bietet er sich an, zum Beispiel in diesem Buchweizen-Quark-Brot.

Schnittlauch-Quark Nele 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Bund Schnittlauch

200 g Magerquark

200 g Sahnequark

2 EL Olivenöl plus mehr für die Deko, zum Beispiel dieses hier 🛒

Salz und Pfeffer

1/2 Zitrone Saft Zubereitung Schneide den Schnittlauch mit einem scharfen Messer in feine Röllchen.

Verrühre die beiden Quarksorten mit dem Olivenöl.

Hebe Schnittlach unter und schmecke mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab.

Verteile den Quark in eine Schüssel und garniere ihn mit mehr Schnittlauch und ein wenig Olivenöl.

