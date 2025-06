Schnittlauchblütenessig einfach selber machen

Gerade steht der Schnittlauch in voller Blüte. Eine tolle Gelegenheit, aus den aromatischen, lilafarbenen Blüten ebenfalls etwas Leckeres zuzubereiten. Statt einer klassischen Schnittlauchblütenbutter, zu der die Blüten oftmals verarbeitet werden, entsteht heute ein würziger Schnittlauchblütenessig.

Schnittlauchblütenessig: aus nur 2 Zutaten zubereiten

Bei einem Blick auf meinen Balkon staunte ich nicht schlecht. Innerhalb weniger Tage hatte sich mein Schnittlauch im Balkonkasten in ein lilafarbenes Blütenmeer verwandelt. Daraus musste ich was machen. Denn nicht nur der Schnittlauch selbst ist essbar, sondern auch die Blüten. In ihnen steckt jede Menge Aroma. Traditionell landen die Blüten in einer, zugegeben sehr leckeren, Schnittlauchblütenbutter. Aber ich wollte etwas anderes daraus herstellen, nämlich einen Essig.

Schnittlauchblütenessig selber herzustellen ist herrlich einfach. Denn du brauchst nur zwei Zutaten, ein Glas (oder eine Flasche) und etwas Geduld. Ernte am frühen und trockenen Morgen (es sollte die Nacht davor nicht geregnet haben) die Blüten und verwende nur Exemplare, die bereits vollständig geöffnet sind. Schüttle sie etwas aus, damit Insekten nicht mit eingelegt werden. Achte beim Sammeln aber auch darauf, noch ein paar Blüten stehen zu lassen. Darüber freuen sich die Bienen und Hummeln.

Fülle die Blüten dann in ein sauberes Glas und gieße es bis zum Rand mit einem guten Weißweinessig auf. Verschließe das Glas und lass es etwa eine Woche an einem hellen aber nicht sonnigen Ort bei Zimmertemperatur ziehen.

Das Ergebnis: ein intensiv und aromatisch schmeckender Essig, der auch mit seiner auffälligen Farbe besticht. Das Lila der Blüten ist im Laufe der Zeit in den Essig übergegangen. Das sieht so hübsch aus, dass der Schnittlauchblütenessig auch ein tolles Geschenk für liebe Menschen ist. Seihe die Blüten ab und fülle die fertige Flüssigkeit in eine saubere, sterile Flasche.

Aber was kann man mit dem Essig überhaupt anstellen? Mit seiner subtilen Note, die an Frühlingszwiebeln erinnert, ist der Schnittlauchblütenessig wie gemacht für Dressings auf Essigbasis. Du kannst ihn aber auch zum verfeinern von Soßen oder Marinaden verwenden.

Du hantierst gerade in der Küche oder hast noch mehr geerntet, dass du nun verarbeiten möchtest? Im Herbst kannst du ganz einfach mit unserem Rezept einen Hagebuttenessig zubereiten. Auch ein Apfelessig kannst du in der eigenen Küche herstellen.

Schnittlauchblütenessig Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Ziehzeit 7 Tage d Gesamtzeit 7 Tage d 10 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien 1 Schraubglas à 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 10-15 Schnittlauchblüten

250 ml Weißweinessig z.B. dieser hier 🛒 Zubereitung Pflücke die benötigte Anzahl an Schnittlauchblüten und schüttle sie etwas aus.

Fülle die Blüten in ein sauberes Glas.

Gieße den Essig bis zum Rand in das Glas und verschließe es sofort gut.

Stelle das Glas an einen hellen, aber nicht sonnigen Ort bei Zimmertemperatur. Lass den Essig etwa 7 Tage ziehen.

Schüttle das Glas täglich leicht, damit sich das Aroma gut verteilt.

Filtere den Essig nach der Ziehzeit durch ein Sieb in eine saubere Flasche und lagere sie bis zur Verwendung kühl und dunkel.

