Warum du unbedingt Schnitzel auf deine Pizza legen solltest

Klopfe die Schnitzel nach Belieben flach. Würze sie mit Salz, Pfeffer und etwas geriebenem Muskat. Bestreiche eine Seite der Schnitzel mit süßem Senf und die andere Seite mit Meerrettich. Panieren die Schnitzel anschließend in Ei und Semmelbröseln und brate sie in reichlich Butterschmalz auf beiden Seiten goldbraun. Lass die Schnitzel abkühlen und schneide sie in Streifen. Schneide die Tomaten in Scheiben.