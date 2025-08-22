Die will jeder nachbacken: Schoko-Bananen-Tarte

Schokolade und Bananen sind ein wirklich unschlagbares Team und überzeugen auch im heutigen Rezept für die Schoko-Bananen-Tarte. Dieser einfache Kuchen ist genau das Richtige, wenn du auf der Suche nach einer süßen Verführung bist. Lass ihn uns gleich zusammen backen!

Schoko-Bananen-Tarte: ein Rezept, das jeden süchtig macht

Tartes sind dünne, französische Kuchen aus Mürbeteig. Ihre Füllung ist entweder süß oder herzhaft und bleibt sichtbar. Sie werden meist in einer flachen, runden Form mit gewelltem Rand gebacken. Die beliebtesten Tartes sind die Tarte aux pommes (Apfeltarte) oder die Tarte au citron (Zitronentarte). Herzhafte Tartes, wie die Quiche Lorraine, sind ebenfalls beliebt und enthalten häufig Zutaten wie Käse, Speck und Gemüse.

Für die Schoko-Bananen-Tarte brauchst du zunächst einen Mürbeteig. Wenn du es dir einfach machen willst, kannst du einen fertigen Teig verwenden. Ansonsten benötigst du für den Mürbeteig nur wenige Grundzutaten wie Mehl, Butter, Zucker und ein Ei. Nach einer kurzen Kühlzeit rollst du den Teig aus und legst ihn in die Kuchenform. Drücke ihn am Rand hoch und schneide den überstehenden Teig mit einem scharfen Messer ab. So bekommst du nach dem Backen einen schön geraden Rand.

Für die Füllung werden Zartbitterschokolade, Sahne, Butter und etwas Vanilleextrakt zu einer leckeren Creme verrührt. Bananenscheiben toppen das Ganze.

Was diesen flachen Kuchen so besonders macht, ist seine einfache Zubereitung und die schöne Optik. Der knusprige Boden in Kombination mit der süßen Creme und den weichen Bananen ist ebenfalls ein Highlight. Lass dir die Schoko-Bananen-Tarte schmecken!

Unglaublich lecker sind auch die fruchtige Quitten-Tarte und die Birnen-Walnuss-Tarte. Steht dir der Sinn eher nach einem herzhaften Genuss, probiere das Rezept für Kartoffel-Blätterteig-Tarte aus. Sie ist herrlich knusprig und lecker zugleich.

Schoko-Bananen-Tarte Anke 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 5 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Mehl

125 g kalte Butter in Stücke geschnitten

50 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz

3 reife Bananen

200 g Zartbitterschokolade

200 ml Sahne

20 g Butter für die Schokocreme

1 TL Vanilleextrakt optional Zubereitung Vermische das Mehl, die kalte Butter, den Zucker, das Ei und die Prise Salz in einer Schüssel. Knete alles schnell zu einem glatten Teig. Forme den Teig zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und stelle ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Rolle den gekühlten Teig auf einer bemehlten Fläche aus und lege ihn in eine Tarteform (ca. 26 cm Durchmesser) 🛒 . Drücke den Teig gut an den Rändern fest und stich den Boden mehrmals mit einer Gabel ein. Backe den Teig für etwa 15-20 Minuten, bis er goldbraun ist. Lass ihn danach abkühlen.

Erwärme die Sahne in einem Topf, bis sie kurz vor dem Kochen ist. Nimm sie vom Herd und füge die Zartbitterschokolade sowie die Butter hinzu. Rühre alles so lange, bis die Schokolade vollständig geschmolzen und die Masse glatt ist. Füge optional den Vanilleextrakt hinzu. Lass die Schokocreme leicht abkühlen.

Schäle die Bananen und schneide sie in Scheiben. Verteile die Bananenscheiben gleichmäßig auf dem abgekühlten Tarteboden.

Gieße die Schokoladencreme vorsichtig über die Bananen. Glätte die Oberfläche mit einem Löffel oder Spatel. Stelle die Tarte für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank, damit die Schokocreme fest wird.

Garniere die Tarte vor dem Servieren mit ein paar frischen Bananenscheiben.

