Dieses Heißgetränk versüßt dir selbst den grauesten Herbsttag

Gerade jetzt in der kühleren Jahreszeit, wenn es morgens später hell wird und der Blick nach draußen oft nasskaltes Schmuddelwetter verspricht, sehnen wir uns nach einem gemütlichen Start in den Tag. Am besten mit einem leckeren Heißgetränk. Wenn dir der Sinn nach Abwechslung statt dem üblichen Kaffee oder Tee steht, bereite diesen köstlichen Schoko-Chai mit Mandeln zu. Der schmeckt würzig, schokoladig und nussig zugleich. Einfach lecker!

Wärmt von innen: Schoko-Chai mit Mandeln

Manchmal muss es einfach ein wenig Gemütlichkeit in Form einer heißen Milch mit Honig sein, um jene Herbsttage zu meistern, die nicht ganz so strahlend hell und golden sind. Wir verpassen dem Klassiker heute aber ein würziges Update und geben zur heißen Milch eine Chai-Gewürzmischung und Kakaopulver. Das sorgt schon einmal für eine köstliche Basis, die dir ein kleines Schmunzeln entlockt.

Dazu kommen dann noch Honig und Vanilleextrakt für eine ausgewogene Mischung — da freuen sich alle Süßmäuler. Für einen besonderen Geschmack geben wir gemahlene Mandeln unter die erhitzte Chai-Schoko-Milch. Verrühren alles kurz, lassen es noch einmal ziehen, aber nicht kochen. Die gemahlenen Mandeln sorgen für eine nussige Note und mehr Tiefe im Getränk. Und lassen dich denken: „Warum bin ich nicht schon früher auf die Idee gekommen, gemahlene Nüsse in mein Heißgetränk zu geben? Das schmeckt so gut…“

Anschließend kannst du deinen Schoko-Chai mit Mandeln stilecht noch mit einer Sahnehaube und Mandelsplittern garnieren, oder du servierst ihn pur, nur mit einer Zimtstange zum umrühren als Deko.

Zum Schoko-Chai mit Mandeln passt wunderbar italienisches Gebäck wie Cantuccini, knusprige Mandelkekse, oder Baci di Dama, wunderhübsche Haselnusskekse. Unsere Bananen-Quark-Muffins können wir uns als süßes Frühstück auch sehr gut zu dem würzig-schokoladigen Heißgetränk vorstellen.

Ob mit Gebäck oder solo, mit dem Schoko-Chai mit Mandeln versüßt du dir in jedem Fall einen grauen Herbstmorgen oder nebeligen Nachmittag. Also, zauber dir einen Schoko-Chai mit Mandeln und mach es dir gemütlich!

Schoko-Chai mit Mandeln Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 400 ml Milch

2 TL Chai-Gewürzmischung online z.B. hier 🛒

2 EL ungesüßtes Kakaopulver

1 Prise Salz

1 EL Honig

1 TL Vanilleextrakt online z.B. hier 🛒

100 g gemahlene Mandeln

Schlagsahne optional

Mandelsplitter optional Zubereitung Gieße die Milch in einen Topf und erhitze sie bei mittlerer Hitze, bis sie warm ist, aber nicht kocht. Rühre die Chai-Gewürzmischung, Kakaopulver und Salz in die Milch ein und achte darauf, dass keine Klümpchen entstehen. Gib dann den Honig und das Vanilleextrakt hinzu und verrühre alles gut, damit sich der Honig auflöst. Füge die gemahlenen Mandeln hinzu und rühre sie gründlich ein. Lass das Ganze kurz ziehen, aber nicht kochen. Gieße die Schoko-Chai-Milch in zwei Tassen und garniere nach Belieben mit einem Klecks Schlagsahne und ein paar Mandelsplittern. Notizen Für einen gemütlichen Start in den Tag lieben wir indirekte Beleuchtung. Wie du dir einen DIY-Kürbisteelichthalter basteln kannst, erfährst du bei Geniale Tricks.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.