Diese Schoko-Haferflocken-Riegel mit Erdnussbutter gelingen ohne Backen

Ob zum Frühstück, als Nachtisch oder süßer Snack für zwischendurch: Diese selbst gemachten Schoko-Haferflocken-Riegel sind ein Genuss. In gerade einmal einer Viertelstunde hast du sie vorbereitet, danach müssen sie noch für ein paar Stunden kalt gestellt werden. Einfacher geht’s kaum!

Rezept für Schoko-Haferflocken-Riegel mit Erdnussbutter

Statt süße Snacks im Supermarkt zu kaufen, machen wir sie gern mal selbst. Wie diese Schoko-Haferflocken-Riegel zum Beispiel, die wir gerne zwischendurch vernaschen oder als Frühstück genießen. Sie sind ideal, um sie vorzubereiten und bei Bedarf zuzugreifen. Im Büro vernaschen wir sie entweder als zweites Frühstück oder als Nachmittagssnack zu einer Tasse Kaffee.

Das Gute: Die Schoko-Haferflocken-Riegel mit Erdnussbutter kann man ganz individuell zubereiten. Wer beispielsweise auf Zucker verzichtet, kann stattdessen ein anderes Süßungsmittel wie Xylit verwenden. Und wenn man sich vegan ernährt, lässt sich für die Riegel etwa Zartbitterschokolade mit hohem Kakaoanteil verwenden, die oft rein pflanzlich angeboten wird.

Übrigens sind Haferflocken echte Wundertüten in Sachen gesunder Ernährung. Sie stecken voller Ballaststoffe, die nicht nur den Blutzuckerspiegel langsam ansteigen lassen und dadurch lange satt machen. Sie wirken sich auch positiv auf die Verdauung aus und dürfen deshalb gern öfter auf dem Speiseplan stehen.

Am besten bewahrst du die Schoko-Haferflocken-Riegel mit Erdnussbutter gekühlt auf. Lagere sie in einer verschließbaren Dose und stelle diese in den Kühlschrank, wo sich die Riegel einige Tage halten.

Noch mehr Ideen für den kleinen Hunger zwischendurch gesucht? Wir empfehlen Bananen-Himbeer-Riegel ohne Zucker oder Müsliriegel mit Cranberrys, Kürbiskernen und Kokos. Auch diese Frühstücksriegel mit Blaubeeren schmecken dir bestimmt. Mit weiterer Inspiration versorgt dich unser Koch-Bot.