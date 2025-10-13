Diese Schoko-Haferkekse sind die perfekten Cookies

Bei diesen Schoko-Haferkeksen kann auch das Krümelmonster nicht nein sagen. Vor allem am Nachmittag, wenn sich der kleine Hunger meldet, ist einer davon eine gute Idee. Oder vielleicht auch zwei. Wir empfehlen, gleich ein paar mehr zu backen, denn die Cookies sind schnell verputzt. Wir teilen mit dir das Rezept!

Schoko-Haferkekse backen: sooo schokoladig

Ob zu einer Tasse Kaffee oder Tee, diese Schoko-Haferkekse sind eine tolle Begleitung für deine kurze Auszeit am Nachmittag. Sie schmecken nicht zu süß und treffen genau den richtigen Punkt zwischen weich und knusprig. Nach gerade einmal einer halben Stunde sind sie bereits fertig gebacken. Brauchst du noch mehr Gründe, um die kleine Nascherei zu probieren?

Wenn du die Schoko-Haferkekse nachbacken möchtest, halte dich an diese Tipps: Unser Rezept reicht für etwa zwölf Stück. Du solltest die Teigportionen allerdings nicht zu nah beieinander aufs Blech legen, weil sie beim Backen noch ein wenig auseinanderlaufen. Damit sie nicht aneinander kleben, lass deshalb etwas mehr Abstand zwischen den Keksen.

Am Besten lässt du die Kekse nach dem Backen außerdem erst etwa fünf Minuten auf dem Blech abkühlen, bevor du sie auf ein Kuchengitter legst. Sie sind nämlich noch sehr weich und können leicht zerbrechen. Erst beim Abkühlen werden sie etwas fester.

Gut zu wissen: Dir fehlt eine wichtige Zutat beim Backen? Kein Problem, denn viele Backzutaten kannst du mit anderen ersetzen. Wir zeigen dir beispielsweise, wie du Backpulver und Natron austauschen kannst oder was für andere Backpulver-Alternativen es gibt. Noch mehr praktische Tipps findest du in unserem Leckerwissen.

Unsere Keksdose füllt sich. Darin findest du nicht nur leckere Schoko-Haferkekse, sondern auch aromatische Zimt-Cookies. Knusprige Kaffeebohnenkekse und Dattel-Haferkekse tummeln sich ebenfalls darin.

Für Back- und Bastelbegeisterte: Verwandele Küchenbretter und Kochlöffel aus Holz in echte Kunstwerke, indem du sie mit Brandmalerei verschönerst! Nicht nur für dich selbst eine tolle Idee, sondern auch zum Verschenken geeignet.