Schokoladig, knusprig und mit feiner Karamellnote: dieses Frühstück ist soo lecker

Egal, ob zum Frühstück, Nachmittags-Kaffee oder einfach nur als süßer Snack zwischendurch – Schoko-Karamell-Croissants sind der Hammer. Sie sind knusprig, buttrig und luftig, doch wahre Schönheit steckt auch hier im Inneren. In diesem Fall taucht sie in Form einer schokoladigen Füllung auf. Und wenn das alles nicht schon lecker genug ist, überzeugt auf jeden Fall ein Überzug aus Karamellsoße. Gleich nachbacken!

Schoko-Karamell-Croissants: einfach gut

Ein gutes Frühstück steht und fällt mit dem Gebäck, welches dazu serviert wird. Sind die Hörnchen trocken, die Croissants pappig und die Brötchen geschmacksneutral, verschwindet die Vorfreude auf ein leckeres Essen schneller, als man „Mist“ sagen kann. Umso besser, wenn das süße Gebäck auf dem Tisch lecker schmeckt. Und das tun diese Schoko-Karamell-Croissants allemal. Sie sind knusprig, süß gefüllt und überzeugen außerdem mit einem köstlichen Topping aus Karamellsoße. Klingt gut? Geht auch ganz einfach!

Möchtest du ein besonders edles Frühstück servieren, kannst du den Teig für deine Schoko-Karamell-Croissants selbst machen. Dieser besteht aus einem Hefeteig, der mithilfe von ordentlich Butter im gleichen Verfahren wie Blätterteig vorbereitet wird. Sprich: Butter und Teig ausrollen, Butter in den Teig einschlagen, alles falten, noch mal ausrollen, wieder falten, ausrollen und so weiter. Im Ofen geht der Teig dann luftig auf und ergibt die bekannten, blättrigen Croissantschichten. In diesem Video siehst du die einzelnen Schritte sehr gut.

Aber wie schon Pippi Langstrumpf weise sagte: „Faul sein ist wunderschön, denn die Arbeit hat noch Zeit.“ Daher verlassen wir uns auf fertigen Croissantteig aus dem Kühlregal. Dieser wird ausgerollt und in Dreiecke geschnitten. Darauf kommt nun ein ordentlicher Klecks Schokocreme. Nach dem Einrollen und Formen wandern die Croissants in den Ofen und gehen dort knusprig auf. Lass das fertige Gebäck kurz abkühlen und verziere es dann mit Karamellsoße je nach Geschmack. Mmh, so lecker!

Noch mehr einfache Croissant-Rezepte gefällig? Na dann backe doch mal schnelle Pistazien-Croissants, bunte Croissants oder, in der deftigen Variante, Schinken-Käse-Croissants.