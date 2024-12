Süße Versuchung: Schoko-Karamell-Schnitten für jeden Anlass

Diese Schoko-Karamell-Schnitten sehen zum Anbeißen aus. Das sagt sich über viele Rezepte so leicht, doch hier stimmt es wirklich. Schau dir das Bild an. Wem läuft da nicht das Wasser im Mund zusammen? Die obere Schokoladenschicht ist knackig, die Füllung „karamellig“-cremig, der Boden schmeckt nach Keks. Was brauchen wir mehr? Außer einer Handvoll Zutaten und diesem Rezept nur noch Backlaune. Los geht’s.

Rezept für Schoko-Karamell-Schnitten

Beginnen wir mit der Basis unserer Schoko-Karamell-Schnitten. Ein einfacher Teig aus Mehl, weicher Butter, Zucker und einer Prise Salz wird zu einem glatten Teig verknetet und dann in einer Backform 🛒 zu einem ebenmäßigen Boden gepresst. Nach nur etwa 15 Minuten Backzeit im vorgeheizten Ofen bei 180°C entsteht so die perfekte Grundlage für die folgenden Schichten.

Im Mittelpunkt der leckeren Schnitten steht die cremige Füllung. Diese besteht aus Zucker, Butter und Honig. Schmelze die unter ständigem Rühren zu einer goldenen Masse, die du anschließend mit Schlagsahne zu einer samtigen Karamellsoße machst. Vorsicht, wenn du die Schlagsahne zum heißen Topfinhalt gießt, das kann spritzen. Gib die Füllung in einer gleichmäßigen Schicht auf den vorgebackenen Boden und lass sie im Kühlschrank fest werden.

Das leckere Ende ist nah! Zum krönenden Abschluss kommt die Schokolade ins Spiel. Schmelze Zartbitterschokolade und etwas Schlagsahne in einem Topf und gieße sie über die Karamellfüllung. Nach einer Weile im Kühlschrank wird daraus eine knackige Schokoladenglasur, die deine Schoko-Karamell-Schnitten endgültig unwiderstehlich machen.

Natürlich musst du dich nicht strikt an das Grundrezept halten. Je nach Geschmack und Anlass lassen sich die Schnitten wunderbar variieren. Für einen knackigen Biss kannst du gehackte Nüsse wie Pekannüsse oder Walnüsse in die Karamellschicht einarbeiten. Oder wie wäre es mit getrockneten Cranberrys oder Kirschen? Lecker!

Leckere Schnitten kannst du auch schon morgens zum Frühstück verputzen! Probiere dafür unser Rezept für Quarkschnitten. Diese Lemon-Curd-Schnitten sind unfassbar gut. Und wie wäre es mit leckeren Kokos-Aprikosen-Schnitten?

Schoko-Karamell-Schnitten Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Gesamtzeit 3 Stunden Std. Portionen 16 Stücke Kochutensilien 1 Backform, etwa 20×30 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 200 g Mehl

100 g Butter weich

50 g Zucker

1 Prise Salz Für die Karamellschicht: 200 g Zucker

100 g Butter

5 EL Honig

200 ml Schlagsahne Für die Schokoladenschicht: 200 g Zartbitterschokolade

100 ml Schlagsahne Zubereitung Heize deinen Ofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vor.

Vermische für den Boden in einer Schüssel Mehl, weiche Butter, Zucker und eine Prise Salz zu einem glatten Teig.

Drücke den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Backform und verteile ihn gleichmäßig.

Backe den Teig für etwa 15 Minuten, bis er leicht golden ist. Nimm ihn dann heraus und lass ihn abkühlen.

Gib für die Karamellschicht Zucker, Butter und Honig in einen Topf und erhitze es bei mittlerer Hitze. Rühre ständig, bis alles geschmolzen ist.

Sobald die Mischung zu kochen beginnt, reduziere die Hitze und lass sie unter Rühren für etwa 5 Minuten köcheln, bis sie dickflüssig wird.

Füge vorsichtig die Schlagsahne hinzu (es kann spritzen!) und koche alles für weitere 2 Minuten zu einer glatten Karamellsauce.

Gieße die Karamellsauce über den abgekühlten Boden und verteile sie gleichmäßig. Stelle das Ganze für etwa 20 Minuten kalt, damit es etwas fester wird.

Hacke für die Schokoladenschicht die Schokolade grob und schmelze sie zusammen mit der Schlagsahne in einem kleinen Topf bei niedriger Hitze. Rühre ständig, bis die Mischung glatt ist.

Gieße die Schokoladenmischung vorsichtig über die gekühlte Karamellschicht und verteile sie gleichmäßig.

Stelle die Schnitten für mindestens 2 Stunden kalt, damit sie fest werden.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.