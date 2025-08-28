Familienklassiker: Schokoladen-Blechkuchen mit Kirschen

Manchmal braucht es einfach ein ganzes Blech voll Glück – und das bekommst du hier. Dieser Schoko-Kirsch-Kuchen vom Blech ist nicht nur super einfach gemacht, sondern auch ein echter Stimmungsaufheller. Die Mischung aus fluffigem Rührteig, kräftiger Schokolade und saftigen Kirschen ist einfach unschlagbar. Egal ob Sonntagskuchen, Geburtstagsklassiker oder „einfach so“ – dieser Kuchen macht alle glücklich.

Aus dem Ofen in dein Herz: Schoko-Kirsch-Kuchen vom Blech

Einer meiner ersten Lieblingskuchen war Schokoladenkuchen mit Kirschen. Noch heute steht das Gebäck mit Käsekuchen ganz oben auf meiner Liste. Jedes Jahr kurz vor meinem Geburtstag fragte mich meine Mutter früher immer, was für einen Kuchen ich mir denn dieses Jahr zu meinem Ehrentag wünsche. Die Antwort lautete sehr häufig: Schokokuchen mit Kirschen.

Weil ich mich heute besonders nostalgisch fühle, gibt es daher ein Rezept für Schoko-Kirsch-Kuchen vom Blech. Es geht ganz einfach, schmeckt fantastisch und versorgt eine ganze Meute naschfröhlicher Mäuler.

Credit: 7hauben

Alles, was du brauchst, ist Mehl, Zucker, Vanillezucker, Kakao, Butter, Zartbitterschokolade, Milch, Eier und natürlich Kirschen. Butter, beide Zucker und Eier schlägst zu gemeinsam schaumig. Danach rührst du geschmolzene Schokolade mit ein. In einer separaten Schüssel kannst du die trockenen Zutaten vermischen. Anschließend fügst du abwechselnd Milch und die Butter-Ei-Schoko-Masse zum Rest der Zutaten und vermengst alles zu einem gleichmäßigen Teig. Dann wird das Ganze auf einem vorbereiteten Backblech verteilt und für eine gute halbe Stunde gebacken.

Auch wenn unser Kuchen schon ganz allein was her macht und superlecker schmeckt, habe ich trotzdem noch ein paar Ideen für dich parat, wie du ihn servieren könntest. Wenn du dir mal etwas ganz Besonderes gönnen möchtest, dann toppe dein Stückchen doch mit einer Kugel Vanilleeis oder einem Klecks Schlagsahne. Das unterstreicht beides die fruchtige Säure der Kirschen. Magst du es noch einen Ticken schokoladiger, kannst du dem Kuchen selbstverständlich eine Schokoglasur verpassen. Und ein Schuss Kirschwasser oder Amaretto im Teig gibt Extrageschmack. Fröhliches Naschen!

Auf Leckerschmecker findest du viele weitere Rezepte für Blechkuchen. Backe zum Beispiel diesen Schoko-Kokos-Kuchen vom Blech nach – er schmeckt wie Bounty! Unser Marmorkuchen vom Blech mit Schokoglasur ist ebenso etwas für echte Naschkatzen. Oder gönn dir zum nächsten Kaffee ein Stück dieser Schwarzwälder Kirschtorte vom Blech. Immer noch auf der Suche nach Ideen? Frag mal unseren Koch-Bot!

Schoko-Kirsch-Kuchen vom Blech Olivia 4.02 ( 381 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 1 Blech Kochutensilien (gibt's online zum Beispiel hier 🛒 1 Kuchenblech 30 x 40 cm Zutaten 1x 2x 3x 1 Glas Kirschen Abtropfgewicht ca. 300 g

200 g Zartbitterschokolade

120 g Butter zimmerwarm

160 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

4 Eier

200 g Mehl

2 EL Kakao

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

220 ml Milch

Etwas Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus oder fette es leicht ein.

Gieße die Kirschen in ein Sieb und lass sie gut abtropfen.

Hacke die Zartbitterschokolade grob und schmelze sie vorsichtig über einem warmen Wasserbad. Lass sie anschließend etwas abkühlen.

Rühre Butter, Zucker und Vanillezucker cremig. Gib nach und nach die Eier dazu. Gieße die leicht abgekühlte Schokolade zur Butter-Ei-Masse und rühre alles glatt.

Vermische Mehl, Kakao, Backpulver und Salz in einer separaten Schüssel.

Gib abwechselnd die Mehlmischung und die Milch zur Schokomasse und verrühre alles zu einem gleichmäßigen Teig. Hebe die Kirschen unter.

Verteile den Teig gleichmäßig auf dem Blech. Backe den Schoko-Kirsch-Kuchen für etwa 30–35 Minuten. Mach am besten eine Stäbchenprobe: Wenn kein Teig mehr kleben bleibt, ist er fertig.

Lass den Kuchen abkühlen und bestäube ihn vor dem Servieren mit etwas Puderzucker.

