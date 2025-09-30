Diesen Schoko-Kokos-Kuchen vom Blech musst du probieren

Schokolade und Kokos: ein Dreamteam, das immer funktioniert! Dieser saftige Schoko-Kokos-Kuchen vom Blech verbindet die Intensität von Zartbitterschokolade mit der feinen Exotik von Kokosmilch und Kokosraspeln. Perfekt für Schokofans, die es saftig mögen – und das ganz ohne komplizierte Zutaten oder stundenlange Vorbereitung!

Bounty in Kuchenform: Rezept für Schoko-Kokos-Kuchen vom Blech

Geht’s dir auch manchmal so: Du hast Lust auf etwas Süßes, kannst dich aber bei der Vielzahl an Nasch-Optionen einfach nicht entscheiden? Dieses Mal steigt Marmorkuchen vom Blech mit dem beliebten Schokoriegel „Bounty“ in den Ring. Was dabei herauskommt ist dieses superleckere Rezept für Schoko-Kokos-Kuchen. Wer sagt, dass man sich da noch entscheiden muss? Mit diesem Blechkuchen kannst du das Beste aus beiden Welten genießen.

Bevor ich dir aber verrate, wie du den Schoko-Kokos-Kuchen vom Blech nachbacken kannst, versorge ich dich mit ein bisschen Background-Wissen zum berühmten Bounty-Riegel. Wusstest du, dass es diesen bereits seit 1951 gibt? Erfunden wurde er vom Unternehmen Mars, das sich dachte: „Schokolade und Kokos? Warum nicht!“ Während Bounty in Europa und vielen anderen Ländern als Klassiker gilt, ist der Riegel in den USA gar nicht so bekannt. Hier kennt man den von Schokolade umhüllten Kokos-Riegel unter dem Namen „Mounds“.

Genug Fun Facts – Jetzt geht’s ran ans Backblech! Beginne die Schokolade fein zu hacken. Die Hälfte davon kannst du über einem Wasserbad schmelzen. In der Zwischenzeit rührst du den Teig für den Schoko-Kokos-Kuchen zusammen. Dann teilst du den Teig auf. Zur einen Hälfte kommt die geschmolzene Schokolade und Kakao, zur anderen Hälfte die Kokosraspeln. Dann verteilst du die Teige auf dem vorbereiteten Backblech und backst das Ganze für 25 Minuten. Als krönender Abschluss kommt noch eine Schokoladenglasur drüber und der Kuchen wird mit Kokosraspeln bestreut. Fertig ist der Marmorkuchen à la Bounty! Fröhliches Verspeisen!

Auf Leckerschmecker findest du viele weitere Rezepte zum Backen: Unsere Zimtschnecken vom Blech sind ein wahrer Hochgenuss. Und ein Buttermilchkuchen mit Mandeln passt immer ideal auf eine Kaffeetafel.

Die Kuchentafel ist gedeckt, fehlt nur noch die passende Tisch-Deko. Bei unseren Kollegen und Kolleginnen von Geniale Tricks findest du coole DIY-Ideen. Schau doch mal vorbei!

Schoko-Kokos-Kuchen vom Blech Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 400 g Zartbitterschokolade

400 g Butter weich

250 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt z.B. online diesen hier 🛒

1 Prise Salz

8 Eier

500 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

100 ml Kokosmilch

125 g Kokosraspel

2 EL Kakaopulver ungesüßt

1-2 TL Kokosöl Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C (Ober-/Unterhitze) oder 150 °C (Umluft) vor. Fette ein Backblech ein und bestäube es mit Mehl oder lege es mit Backpapier aus. Hacke die Schokolade grob und schmelze 200 g davon in einer Schüssel über einem Wasserbad. Rühre Butter, Zucker, Vanilleextrakt und Salz mit Hilfe eines Handmixers cremig und gib nach und nach die Eier dazu. Mische Mehl und Backpulver und rühre die Mischung abwechselnd mit der Kokosmilch unter die Butter-Zucker-Ei-Masse. Gib ca. 1/3 des Teigs in eine separate Schüssel und rühre 75 g der Kokosraspel unter. Vermenge die geschmolzene Schokolade und den Kakao mit dem restlichen Teig. Verteile zuerst den Schokoteig auf dem Blech. Füge dann klecksweise den Kokosteig hinzu. Ziehe eine Gabel durch den Teig, sodass ein Muster entsteht. Back den Schoko-Kokos-Kuchen für ca. 25 Minuten. Lass ihn auskühlen. Schmilz die restliche Schokolade gemeinsam mit Kokosöl über dem Wasserbad. Bestreiche den Kuchen damit und streue die restlichen Kokosraspeln darüber. Lass die Glasur trocknen, bevor du den Schoko-Kokos-Kochen in Stücke schneidest.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.