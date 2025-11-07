Dieser Kuchen macht gute Laune an grauen Tagen

Die Tage werden kürzer und dunkler. So langsam pustet der Wind die goldenen Blätter von den Bäumen und immer seltener klettern die Temperaturen nur gerade so in den zweistelligen Bereich. Der November ist da und damit braucht es ganz besonders Rezepte, die dein Herz erwärmen. Dieser Schoko-Lebkuchen-Cheesecake ist da genau das richtige für!

Schoko-Lebkuchen-Cheesecake: herrlich süße Sünde

Irgendwie hat ja jede Jahreszeit, jede Saison, jedes Fest sein ganz eigenes Aroma. Im Frühling genießen wir Spargel, Bärlauch und Spinat. Der Sommer kommt mit allerlei Früchten und Frische daher. Im Herbst regiert Pumpkin-Spice in der Küche. Und der Winter? Der steht natürlich voll und ganz im Zeichen des Lebkuchens!

Also warum nicht mal einen Schoko-Lebkuchen-Cheesecake zaubern? So hast du den klassischen Geschmack, den die meisten wahrscheinlich mit der Weihnachtszeit verbinden noch nie erlebt. Doch es lohnt sich ihn auszuprobieren, denn er ist ganz leicht nachgemacht. Das Wichtigste, was du hier mitbringen musst, ist vor allem eines: Geduld!

Wer schon einmal einen Cheesecake mit Vanillepuddingpulver zubereitet hat, der weiß genau wovon ich spreche. Denn damit er richtig gut wird, musst du ihn nach dem Backen für mehrere Stunden vollständig auskühlen lassen. So schwer es auch fällt und man am liebsten darüber herfallen würde habe ich die beste Erfahrung gemacht, ihm dafür eine ganze Nacht zu geben.

Du kannst ihn auch, sobald der Großteil der Wärme verschwunden ist, im Kühlschrank aufbewahren, das sollte den Prozess etwas beschleunigen. So bekommt er die perfekte Konsistenz, dass du ihn nur noch dekorieren musst und dann anrichten kannst. Probiere ihn gleich selbst und freue dich auf ein herrlich gemütliches Kuchenerlebnis beim Genießen.

Bei Leckerschmecker sind wir alle Fans von kreativen Kuchenrezepten. Besonders Cheesecake-Variationen haben es uns angetan. Wenn du Lust auf ein wenig Obst auf ihm hast, dann backe unbedingt einen Pflaumen-Cheesecake. Diesen Lotus-Cheesecake müssen alle probieren, die von den kleinen Karamellkeksen nicht genug bekommen. Und Schokofans dürfen sich unseren Sacher-Cheesecake nicht entgehen lassen.

Schoko-Lebkuchen-Cheesecake Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Schokoboden: 200 g Zartbitterschokolade

125 g Butter

2 Eier Größe M

100 g brauner Zucker

1 Prise Salz

100 g Mehl Type 405

25 g Kakaopulver

1/2 TL Backpulver

3 TL Lebkuchengewürz z.B. online hier 🛒 verfügbar Für die Cheesecake-Schicht: 400 g Frischkäse Doppelrahmstufe

200 g saure Sahne

150 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 TL Lebkuchengewürz

4 Eier Größe M

1 Pck Vanillepuddingpulver

100 g Zartbitterschokolade Zum Dekorieren: 12 Walnusskerne

25 g Zucker

25 g weiße Schokolade Zubehör (24 cm Durchmesser, z.B. online hier 🛒 verfügbar) Springform Zubereitung Lege eine Springform mit Backpapier aus und fette die Ränder leicht ein. Schneide die Zartbitterschokolade grob klein. Schmilz sie zusammen mit der Butter, bis eine glatte Masse entsteht. Lass sie anschließend leicht abkühlen. Tipp: Am besten lässt du sie in einem : Am besten lässt du sie in einem Wasserbad 🛒 zerlaufen. Schlage in einer Schüssel Eier, Zucker und Salz für 3-4 Minuten auf, bis es cremig wird. Verrühre die Schokobutter mit der Eiermasse. Vermenge Mehl, Kakao, Backpulver und Lebkuchengewürz. Hebe es zügig unter die Schoko-Ei-Masse. Gieße den Teig in die vorbereitete Form und streiche die Oberfläche glatt. Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Schlage für die Cheesecake-Schicht den Frischkäse mit der sauren Sahne, Zucker, Vanilleextrakt, Lebkuchengewürz, Eiern und Puddingpulver glatt. Schmilz erneut Schokolade über einem heißen Wasserbad und rühre sie unter die Creme. Verteile die Cheesecake-Masse gleichmäßig auf dem Schokoboden. Backe den Kuchen etwa 45 Minuten im vorgeheizten Ofen, bis die Oberfläche leicht gebräunt ist und die Creme fest wirkt. Lass den Kuchen vollständig für mehrere Stunden, am Besten über Nacht auskühlen. Röste für die Deko die Walnüsse kurz in einer Pfanne ohne Fett an. Erhitze Zucker in einem Topf, bis er karamellisiert. Gib die Nüsse hinein und wende sie darin, bis sie möglichst gleichmäßig bedeckt sind. Lass sie auf einem Stück Backpapier auskühlen. Schmilz die weiße Schokolade und verziere den Kuchen mit dünnen Linien weißer Schokolade sowie den karamellisierten Walnüssen. Notizen So richtig gemütlich wird das Kuchenerlebnis erst mit der richtigen Deko. Bei Geniale Tricks findest du viele Anleitungen dafür, zum Beispiel für schöne Herbstdeko aus Ästen

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.