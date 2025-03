Orangenfrische trifft Schokogenuss: perfekt für ein schnelles Frühstück

Schoko und Orange: ein Duo, das in der Dessertwelt längst als Traumkombination gefeiert wird. Aber was, wenn ich dir sage, dass du diesen Genuss jetzt auch als gesundes Frühstück haben kannst? Dieser Schoko-Orangen-Chia-Pudding ist schokoladig, cremig, fruchtig-frisch und steckt voller guter Zutaten. Die Chiasamen quellen über Nacht zu einer puddingartigen Konsistenz auf, während Kakao und eine Prise Zimt für die schokoladige Magie sorgen. Getoppt mit frischen Orangenstücken und etwas Zartbitterschokolade wird daraus ein Frühstück, das fast zu gut klingt, um gesund zu sein – aber genau das ist es!

Schoko-Orangen-Chia-Pudding: süß und cremig

Chiasamen sind echte Kraftpakete! Wusstest du, dass die winzigen Körner voller Omega-3-Fettsäuren stecken, die gut fürs Herz sind? Ihre enthaltenen Ballaststoffe halten lange satt. Außerdem liefern sie hochwertiges pflanzliches Eiweiß, was sie zu einer super Ergänzung für Vegetarier und alle, die auf ihre Proteinzufuhr achten, macht.

Und dann wäre da noch ihr erstaunliches Quellvermögen: Chiasamen können das bis zu zehnfache ihres Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen. Das sorgt für eine cremige Konsistenz in deinem Chia-Pudding und hält deinen Körper gleichzeitig gut hydriert. Sie sind reich an Antioxidantien, die deine Zellen schützen, und enthalten eine Menge Calcium, Magnesium und Eisen – alles Nährstoffe, die nicht nur für starke Knochen, sondern auch für Power im Alltag sorgen.

Wenn du also auf der Suche nach einem schnellen und gesunden Meal-Prep-Rezept fürs Frühstück bist, ist dieser Schoko-Orangen-Chia-Pudding genau richtig für dich. Denn du kannst ihn bereits am Abend vorher zubereiten und kannst ihn am nächsten Morgen einfach nur noch genießen. Ideal auch, wenn du morgens öfter mal auf dem Sprung bist oder es eher eilig hast. Ab sofort hast du keine Ausrede mehr, das Frühstück ausfallen zu lassen. Fülle den Schoko-Orangen-Chia-Pudding zum Beispiel in ein solches Frühstücksglas mit Löffel 🛒 und du kannst dein Meal-Prep-Frühstück auch unterwegs genießen. Du hast Appetit bekommen? Dann ab in die Küche!

Zuerst reibst du etwas von der Schale einer Orange ab. Den Orangenabrieb gibst du dann gemeinsam mit Chiasamen, Kakaopulver, etwas Zimt, Honig und Milch in eine Schüssel und vermengst alles miteinander. Die Masse kannst du dann in Gläser oder Schüsseln abfüllen. Stelle sie für ein paar Stunden in den Kühlschrank, damit die Chiasamen Zeit haben, aufzuquellen. Toppe den fertigen Schoko-Orangen-Chia-Pudding mit Orangenstücken. Fertig ist dein Frühstück!

Schoko-Orangen-Chiapudding Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Orange

3 EL Chiasamen

2 EL Kakao

1/2 TL Zimt

200 ml Milch

1 EL Honig

Schokoraspeln zum Garnieren (optional) Zubereitung Reibe die Schale der Orange ab. Schäle die Orange, entferne die weiße Haut und schneide das Fruchtfleisch in Stücke.

Vermische Chiasamen, Kakaopulver, Zimt, Orangenabrieb, Milch und Honig miteinander. Fülle die Masse in Gläser und stelle sie für mindestens 4 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank, damit die Chiasamen quellen können.

Garniere den fertigen Schoko-Orangen-Chiapudding mit den Orangenstücken und optional mit ein paar Schokoraspeln.

