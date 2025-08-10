Für kulinarische Sternstunden: Schoko-Orangen-Sterne

Auch wenn wir aktuell noch mitten im Sommer sind, manchmal gibt es diese Tage, an denen man einfach Lust hat, zu backen. Ein Kuchen soll es nicht sein, eine Torte erst recht nicht. Da kommt dieses Rezept für Schoko-Orangen-Sterne genau zur richtigen Zeit! Ein hübsches Gebäck mit einem Hauch Orangenschale, das gleichzeitig schokoladig und fruchtig daherkommt und auch noch wunderhübsch glitzert? Klingt verlockend? Dann lass uns diese köstliche Leckerei zusammen backen.

Himmlisches Gebäck: Schoko-Orangen-Sterne

Der Teig selbst ist ein geduldiger Begleiter. Dank Butter und Ei wirst du relativ schnell feststellen, dass er sich schön glatt kneten lässt, ohne dabei zu sehr an den Händen zu kleben. Anschließend wandert er für 60 Minuten in den Kühlschrank.

Nach der Ruhezeit im Kühlschrank rollst du den Teig circa drei Millimeter dick aus. Klingt genau, ist aber simpel. Ein Lineal brauchst du nicht, dein Plätzchen wird auch so die richtige Dünne haben. Aus dem Teig stichst du mit hübschen Motivstechern Sterne aus. In die Hälfte der Sterne kommt dann noch ein kleines Loch; diese dienen später als Deckel für die Kekse.

Ist der Teig verbraucht, wandern die Teigsterne in den Ofen, wo sie bereits nach wenigen Minuten fertig sind. Und dann kommt der Moment der Wahrheit: Zwischen die beiden Kekshälften kommt bittere Orangenmarmelade, die einen herrlichen Kontrast zu dem schokoladigen Teig bildet. Der Moment, in dem aus Gebäck kleine Kunstwerke werden.

Bestäub die Schoko-Orangen-Sterne noch mit Kakaopulver und essbarem Glitzer in Goldtönen und du hast kleine essbare Kunstwerke, die nach viel mehr Arbeit aussehen, als sie tatsächlich gemacht haben. Aber psst, das bleibt unser Geheimnis. Viel Spaß beim Backen!

Schoko-Orangen-Sterne Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 30 Kochutensilien Motivausstecher Sterne

1 Spritzbeutel Zutaten 1x 2x 3x 175 g Mehl

40 g Kakaopulver

50 g Puderzucker

2 TL Bio-Orangenschale

Salz

140 g Butter kalt, in kleinen Stücken

1 Ei

100 g Orangenmarmelade online z.B. hier 🛒

1 EL essbares Glitzer optional, online z.B. hier 🛒 Zubereitung Mische Mehl, Kakao, Puderzucker, Orangenschale und Salz. Gib die Butter und das Ei dazu und verarbeite alles erst mit den Knethaken des Handrührers, dann kurz mit den Händen zu einem glatten Teig. Forme den Teig zu zwei Kugeln, drücke sie flach und wickele sie in Klarsichtfolie. Stelle den Teig danach 1 Stunde kalt.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle die Teigportionen nacheinander auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 3 mm dünn aus.

Steche mit Ausstechern Sterne aus und verteile sie auf mit Backpapier belegten Backblechen. Steche aus der Hälfte der Plätzchen mit einer Spritztülle kleine Löcher aus.

Backe die Plätzchen im vorgeheizten Backofen auf der 2. Schiene von unten für 8-9 Minuten. Lass sie auf den Blechen abkühlen.

Streiche die Orangenmarmelade durch ein Sieb und fülle sie in einen Spritzbeutel. Schneide eine kleine Spitze ab und spritze die Marmelade auf die geschlossenen Plätzchen. Setze die Oberseiten mit den Löchern auf die Marmelade und drücke sie leicht an. Bestäube die Plätzchen erst noch mit etwas Kakaopulver und anschließend mit dem essbaren Glitter.

Die Kekse halten sich luftdicht verpackt ca. 3-4 Wochen.

