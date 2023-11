Vermenge Mehl, Kakao und Backpulver in einer separaten Schüssel.

Sobald der Teig fest wird, kannst du mit den Händen weiter kneten, bis ein glatter Teig entsteht. Wickel den Teig dann in Frischhaltefolie und lege ihn für zwei Stunden in den Gefrierschrank.

Bereite in der Zwischenzeit die Quarkfüllung zu, indem du den Quark mit dem Vanillezucker, dem Zucker und dem Ei vermischst.

