Saftig, schokoladig, frisch: Dieser Blechkuchen kombiniert Schokolade und Zitrone

Viele Kuchen und ihre Zutatenkombination sind Klassiker. Schoko-Kirsch, Vanille-Rhabarber, Himbeere-weiße-Schokolade, alles lecker und aus einem guten Grund wohlbekannt. Doch dann gibt es ebenfalls Kombinationen, die nicht so häufig gebacken werden. Solche, bei denen man sich nach der ersten Gabel fragt „Warum eigentlich nicht?“ Eine davon ist Schokolade und Zitrone. Dabei ist das superlecker zusammen, wie unser Schoko-Zitronenkuchen vom Blech beweist. Hier ist das Rezept.

Rezept für Schoko-Zitronenkuchen vom Blech

Du backst für viele hungrige Mäuler und willst dennoch etwas Neues ausprobieren? Das trifft sich gut, denn dieser Schoko-Zitronenkuchen vom Blech erfüllt genau diese Ansprüche. Mit seinen drei Schichten sieht er nicht nur toll aus, sondern schmeckt garantiert allen am Tisch – Groß und Klein werden gar nicht genug bekommen können.

Die Zubereitung des Schoko-Zitronenkuchens vom Blech ist nicht so kompliziert, wie es vielleicht den Anschein hat. Gehen wir also Schicht für Schicht vor. Die Basis bildet ein einfacher Schoko-Mürbeteig, den du aus Mehl, Butter, Zucker, Kakao und etwas geschmolzener Zartbitterschokolade zusammenknetest. Drücke diesen in eine Form und stelle sie eine Weile kalt. Währenddessen machst du dich an den Zitronenteig. Dabei handelt es sich um einen einfachen Rührteig, den du mit Zitronensaft und -schale abschmeckst. Hier ist es wichtig, dass du Bio-Früchte verwendest, denn diese werden nicht gespritzt.

Verteile den Rührteig auf dem Schokoboden und versehe alles mit einer herrlich frischen Frischkäseschicht. Diese schmilzt beim Backen und wird eins mit dem Kuchen. Hole den Kuchen aus dem Ofen, lass ihn auskühlen und verteile geraspelte Schokolade darauf. Sieht der nicht toll aus? Und noch besser: So schmeckt er auch. Bei der ersten Gabel wirst du verzückt die Augen verdrehen und dich schon auf die nächste freuen. Und die nächste. Bis der Kuchen verputzt ist und du nach dem nächsten greifst.

Sollte wider Erwarten doch etwas übrig bleiben, hält sich der Schoko-Zitronenkuchen vom Blech locker zwei bis drei Tage frisch. Am zweiten Tag schmeckt er sogar noch besser. Falls du Reste einfrieren willst, schneide den Kuchen in Stücke und verpacke ihn portionsweise. Er bleibt auch nach dem Auftauen schön saftig.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf mehr leckere Blechkuchen? Dann backe einen Schoko-Kirsch-Kuchen oder einen Zitronen-Puddingkuchen vom Blech. Auch Klassiker schmecken im großen Format gut, wie der Marmorkuchen vom Blech beweist.

Schoko-Zitronenkuchen vom Blech Nele 4.07 ( 80 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 16 Stücke Kochutensilien (zum Beispiel dieses verschließbare online bestellen 🛒 1 Backblech, 30 x 40 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Schoko-Mürbeteigboden: 200 g Mehl

50 g Kakaopulver

100 g Zucker

150 g kalte Butter

1 Eigelb

100 g Zartbitterschokolade geschmolzen Für den Zitronen-Rührteig: 200 g Butter weich

150 g Zucker

4 Eier

2 Bio-Zitronen Saft und Schale

250 g Mehl

1 1/2 TL Backpulver

100 ml Milch Für die Frischkäseschicht: 300 g Frischkäse

50 g Puderzucker

1 TL Vanilleextrakt Für die Deko: 3 EL Zartbitterschokolade geraspelt Zubereitung Knete für den Boden Mehl, Kakao, Zucker, Butter, Eigelb und geschmolzene Schokolade zu einem Mürbeteig. Drücke ihn gleichmäßig in ein mit Backpapier belegtes Blech. Stell das Blech kalt, bis du es wieder brauchst.

Heiz den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schlage für den Rührteig Butter und Zucker cremig auf. Gib die Eier nacheinander dazu. Rühre Zitronenschale und -saft unter.

Vermische Mehl und Backpulver und rühre es abwechselnd mit der Milch unter den Teig.

Verteile den Rührteig gleichmäßig auf dem Schokoboden.

Verrühre Frischkäse, Puderzucker und Vanilleextrakt zu einer glatten Creme. Verteile sie löffelweise auf dem Zitronenteig und zieh sie leicht marmoriert mit einer Gabel durch.

Back den Kuchen ca. 35 Minuten. Lass ihn anschließend vollständig auskühlen. Streue geraspelte Schokolade darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.