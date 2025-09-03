Schokobon-Schnitten vom Blech: cremig, schokoladig und ganz ohne Backen

Kuchen machen glücklich, keine Frage. Doch manche machen einfach besonders froh – vor allem, wenn sie aus viel Schokolade, einer luftigen Creme und einem knusprigen Boden bestehen. Dein Interesse ist geweckt? Na, dann wollen wir dich nicht enttäuschen. Dieses Rezept für Schokobon-Schnitten vom Blech ist einfach und trotzdem hinreißend. Und das Beste: Der Ofen bleibt aus. Gleich nachmachen!

Schokobon-Schnitten vom Blech: leckerer Kuchen ohne Backen

Kennst du Schokobons? Die kleinen Schokoladeneier mit Milchcremefüllung, in der knusprige Haselnussstücke stecken? Wenn nicht, hast du bisher wirklich etwas verpasst! Denn Schokolade und Haselnüsse sind eine Kombination, die immer funktioniert. Noch besser, wenn sie in einem Backwerk auftauchen, das sie mit cremiger Füllung, knusprigem Boden und intensiver Schokoschicht kombiniert.

Der Clou an den Schokobon-Schnitten vom Blech: Du musst nicht mal Schokobons dafür kaufen. Dieses Rezept gibt dir den vollen Geschmack des Kindheitsfavoriten, ohne dass du Zeit aufbringen musst, um die Bonbons auszuwickeln. Der Boden besteht aus zerbröselten Butterkeksen. Vermische diese mit geschmolzener Butter und etwas Kakao zu einer gleichmäßigen Masse und drücke sie in eine Form. Die Füllung ist eine Mischung aus Frischkäse, Sahne und geschmolzener Schokolade, die du zu einer lockeren Creme aufschlägst.

Nachdem du die Creme auf dem Boden verteilt hast, ist es Zeit für das Highlight der Schokobon-Schnitten vom Blech: eine üppige Haselnuss-Schokoladenschicht. Dafür schmilzt du Zartbitterschokolade und vermischst sie mit Sahne sowie sehr fein gehackten Haselnüssen. Diese Masse verstreichst du vorsichtig auf der Creme und lässt anschließend alles im Kühlschrank fest werden. Dann nur noch in Stücke schneiden und servieren. Wenn du magst, kannst du den Kuchen vorher mit einigen Nüssen oder Schokoladentropfen verzieren.

Die Schnitten eignen sich perfekt für Partys, Geburtstage oder einfach als süßer Snack für zwischendurch. Da sie ohne Backen auskommen, sind sie schnell vorbereitet und lassen sich problemlos im Kühlschrank aufbewahren. Worauf wartest du noch? Bereite sie doch direkt zu!

Death by Chocolate ist ein Risiko, das wir bei Schokokuchen nur zu gern in Kauf nehmen. Dein hohler Zahn verlangt nach mehr? Dann mache eine Schokomousse-Torte oder einen italienischen Schoko-Haselnusskuchen ohne Mehl. Auch lecker: Schokokuchen mit Salzbrezeln.

Für den Boden: 150 g Butter

300 g Butterkekse

1 EL Kakaopulver Für die Creme: 250 g Schlagsahne

200 g Zartbitterschokolade

100 g Haselnüsse gehackt

300 g Frischkäse Doppelrahmstufe

100 g Puderzucker Für die Ganache: 200 g Zartbitterschokolade

100 ml Sahne

50 g Haselnüsse gehackt Für die Deko: gehackte Nüsse optional

Schokodrops optional Zubereitung Schmilz die Butter. Zerkleinere die Butterkekse fein. Vermische sie mit dem Kakao und der geschmolzenen Butter und drücke die Masse gleichmäßig in eine mit Backpapier ausgelegte Backform. Stelle den Boden in den Kühlschrank, bis du ihn weiterverarbeitest.

Schlage die Sahne steif und stelle sie beiseite. Schmilz die Zartbitterschokolade über einem Wasserbad oder in der Mikrowelle. Hacke die Haselnüsse sehr fein.

Rühre den Frischkäse mit dem Puderzucker cremig und lass unter Rühren die geschmolzene Schokolade hineinfließen. Hebe die gehackten Haselnüsse und die geschlagene Sahne vorsichtig unter, bis eine gleichmäßige Creme entsteht.

Verteile die Creme auf dem Keksboden und stelle das Blech erneut kalt.

Erwärme für die Ganache die Sahne in einem kleinen Topf, bis sie heiß ist, aber nicht kocht. Nimm sie vom Herd und gib die gehackte Zartbitterschokolade dazu. Rühre so lange, bis eine glatte, glänzende Masse entsteht. Hebe die restlichen gehackten Haselnüsse unter.

Bestreue den Kuchen nach Bedarf mit gehackten Nüssen und Schokodrops.

Lass die Schokobon-Schnitten für mindestens 3 Stunden im Kühlschrank fest werden.

