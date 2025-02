Schokocroissants aus der Heißluftfritteuse aus nur 4 Zutaten

Mit diesen Schokocroissants aus der Heißluftfritteuse wird jeder Morgen gleich viel besser, ganz egal, ob du ein Morgenmuffel bist oder nicht. Vor allem Naschkatzen werden das süße Frühstück lieben. Und das Beste: In maximal 20 Minuten kannst du beherzt ins erste Croissant beißen. Perfekt also, wenn du morgens lieber ein bisschen länger im Bett liegen bleibst.

Rezept für Schokocroissants aus der Heißluftfritteuse: knusprig-schokoladig

Und die Liste der Vorteile geht weiter: Die Einkaufsliste ist herrlich kurz, gerade einmal vier Zutaten stehen drauf. Du brauchst eine Rolle Blätterteig, den du fertig im Kühlregal findest, Schokoladen- oder Nuss-Nougat-Creme, gehackte Mandeln und ein Eigelb, das du aber auch mit Milch ersetzen kannst.

Und schon geht’s los: Zunächst rollst du den Blätterteig auseinander. Bestreiche ihn mit der Schokoladencreme und schneide ihn anschließend in Dreiecke, die an Pizzastücke erinnern. Jedes Dreieck musst du danach aufrollen, sodass es wie ein Croissant aussieht. Damit die Schokocroissants aus der Heißluftfritteuse nach dem Backen auch eine richtig schöne, goldbraune Farbe bekommen, kannst du sie nun noch mit einem Eigelb bestreichen, dass du vorher verquirlst. Alternativ kannst du dafür auch Milch verwenden.

Nun ist es wichtig, die Gebäcke mit ausreichend Abstand in den Korb des Airfryers 🛒 zu legen, denn sie gehen beim Backen auf. Je nach Größe der Fritteuse kann es sein, dass du die Croissants gegebenenfalls in zwei Durchgängen backen musst. Sind sie fertig, lass sie am besten noch kurz abkühlen, nicht, dass du dir den Mund verbrennst. Serviere sie im Anschluss sofort oder bestäube sie noch mit ein wenig Puderzucker. Fertig ist dein Frühstück!

Übrigens: Die Schokocroissants aus der Heißluftfritteuse lassen sich auch wunderbar vorbereiten und mitnehmen, etwa zur Arbeit oder auf eine Reise. Verpacke sie dafür luftdicht und genieße sie, wenn dich der süße Hunger packt.

Schokocroissants aus der Heißluftfritteuse Franziska 4.63 ( 8 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 6 Stück Kochutensilien 1 Heißluftfritteuse Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal

1/2 Glas Schokoladencreme

2 EL Mandeln gehackt

1 Eigelb alternativ Kuh- oder Pflanzenmilch Zubereitung Rolle den Blätterteig auseinander und bestreiche ihn mit der Schokoladencreme.

Streue die Mandeln darüber und schneide den Blätterteig anschließend in aneinandergrenzende Dreiecke (wie Pizzastücke).

Rolle die Dreiecke zu Croissants auf und bestreiche sie mit einem verquirlten Eigelb.

Lege diese mit ausreichend Abstand in den Korb der Fritteuse und backe die Croissants bei 180 °C für 8-10 Minuten.

