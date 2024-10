Stecke die gefüllten Waffeln kreisförmig in den Kuchenteig und stelle den Topf bei 170 °C Ober- und Unterhitze für 90 Minuten in den Ofen. Lass den Kuchen danach vollständig abkühlen. Setze am besten einen Deckel auf den Topf, so verbrennen die Kirschen in den Eiswaffeln nicht.