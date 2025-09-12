Diese Schokokuss-Torte mit Quark verschönert jede Kaffeetafel

Diese Schokokuss-Torte kenne ich schon seit meiner Kindheit: Früher haben wir sie bei vielen Kindergeburtstagen verputzt und jeder Gast war ganz begeistert von ihr. Sie schmeckt süß, luftig und sieht dazu auch noch richtig toll aus. Wenn du nach einem ganz besonderen Kuchen suchst, dann hast du ihn soeben gefunden!

Für eine Schokokuss-Torte brauchst du nur 15 Minuten Zeit

Ich wundere mich nicht, dass meine Eltern früher für unsere Geburtstage gern diese Schokokuss-Torte „gebacken“ haben. Immerhin ist ihre Zubereitung ein echtes Kinderspiel und gelingt beinahe im Schlaf. Außerdem braucht man für das Gebäck nur fünf Zutaten und eine Viertelstunde Zeit, um sie vorzubereiten. Danach muss sie zwar noch etwa zwei Stunden im Kühlschrank kalt gestellt werden, aber in dieser Zeit hat man Zeit, die Rasselbande zu bespaßen.

Oder man bereitet die Schokokuss-Torte einfach bereits am Morgen oder sogar am Vorabend zu. Dann kann sie einfach über Nacht in den Kühlschrank gestellt und zur Kaffee- und Kuchenrunde aufgetischt werden. Du siehst: Was aussieht wie vom Profi, ist ganz leicht und unkompliziert gemacht. Also: Legen wir los!

Zunächst trennen wir die Waffelböden von zwölf Schaumküssen und legen sie beiseite. Die mit Schokolade überzogene Creme zerdrücken wir in einer Schüssel mit einer Gabel. Dazu geben wir anschließend Quark sowie etwas Zitronensaft und vermengen alles miteinander, bis sich die Zutaten gut verbunden haben.

Im nächsten Schritt schlagen wir Sahne steif und heben sie unter die Creme. Diese Masse verteilen wir im Anschluss gleichmäßig auf einem Biskuitboden. Wenn es schnell gehen soll, nutzen wir dazu einen gekauften Boden aus dem Supermarkt. Nehmen wir uns etwas mehr Zeit für die Schokokuss-Torte, backen wir ihn selbst. Beim Auftragen der Creme hilft entweder eine runde Springform oder ein Tortenring, den wir um den Kuchenboden legen. Abschließend verzieren wir die Torte noch mit den Waffeln und dann geht’s ab in den Kühlschrank.

