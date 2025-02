Schicht für Schicht ein Genuss: Schokoladen-Honigkuchen

Dieser Schokoladen-Honigkuchen ist ein wahres Meisterwerk der heimischen Backkunst. Er besteht aus mehreren dünnen Böden, wird mit einer cremigen Füllung geschichtet und einer glänzenden Schokoladenglasur bedeckt. Ein Kuchen, der mit jedem Tag besser wird – falls er so lange überlebt. Hier ist das Rezept!

So wird der Schokoladen-Honigkuchen besonders saftig

Ich habe es bereits mehrfach erwähnt und werde nicht müde, es weiterhin zu sagen: Kaffee und Kuchen sind eine wunderbare Tradition. Eine, die ich, selbst, wenn ich alleine bin, immer wieder gern zelebriere. Der Alltag kann für einige Minuten vergessen werden, wenn Heißgetränk und Kuchen einfach perfekt schmecken.

Ein Kuchen, der diese Anforderung besonders gut erfüllt, ist dieser Schokoladen-Honigkuchen. Er ist wirklich der Wahnsinn, ein Back-Kunstwerk aus saftigem Schokokuchen und üppiger Honig-Buttercreme. Für diese verwendet man außerdem ein wenig Sauerrahm. Dessen angenehme Säure gleicht die Honigsüße ein wenig aus und sorgt somit für ein wunderbares Spiel der Aromen, das dir schon bei der Zubereitung das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen wird.

Damit der Kuchen dünne, aber dennoch saftige Schichten bekommt, solltest du den Teig in mehreren Portionen ausrollen und nacheinander backen. Das erfordert ein wenig Geduld, aber das Ergebnis lohnt sich: Die Böden bleiben weich, bekommen aber genug Struktur, um die Füllung perfekt aufzunehmen. Übrigens: Der Schokoladen-Honigkuchen wird mit der Zeit immer besser. Nach einem Tag Ruhezeit sind die Schichten perfekt durchgezogen und das Aroma entfaltet sich voll. Bereite ihn also am besten schon am Abend vorher vor. Dann kannst du, falls du Gäste zum Kaffee Kuchen hast, einfach nur den Kühlschrank öffnen und dein Meisterwerk präsentieren. Worauf wartest du noch? Ran an den Kuchen!

