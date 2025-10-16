Dieses Frühstück macht selbst den grummeligsten Morgenmuffel munter

Hast du einen süßen Zahn und magst am liebsten schon morgens mit einem süßen Frühstück in den Tag starten? Dann haben wir eine gute Nachricht für dich. Unsere Schokoladen-Overnight-Oats mit Himbeeren stillen nicht nur den Appetit nach etwas Süßem, sondern machen auch noch gut satt.

Dieses Frühstück schmeckt wie ein Dessert: Schokoladen-Overnight-Oats mit Himbeeren

Das kennen wir doch alle: Gerade jetzt, wo es morgens, wenn der Wecker klingelt, noch dunkel ist, fällt das Aufstehen besonders schwer. Da wird gern alles aus der Snooze-Taste herausgeholt, was geht. Wenn man sich dann schlaftrunken in die Küche schleppt, ist es doch perfekt, wenn das Frühstück schon fertig ist. Oder zumindest so gut wie fertig, denn die Schokoladen-Overnight-Oats mit Himbeeren musst du nur noch aus dem Kühlschrank holen, noch einmal gut durchrühren und mit gehackter Schokolade sowie frischen Himbeeren bestreuen. Dann kannst du auch schon loslöffeln. Und mal unter uns: Schokolade zum Frühstück schafft es, auch den grummeligsten Morgenmuffel gnädig zu stimmen.

Das Gute an Overnight-Oats: Die Zubereitung macht kaum Arbeit. Über Nacht lässt du sie einfach im Kühlschrank gut durchziehen und am nächsten Morgen freust du dich über das bereits fertige Frühstück.

Für die Variante mit Schokolade vermischst du am Abend in einer Schüssel einfach Haferflocken mit ungesüßtem Kakao, einer Prise Salz und Chiasamen. Dann gibst du Milch und zum Süßen etwas Honig dazu. Rühre alles gut durch und stelle die Oats in den Kühlschrank. Alles, was du nach dem Aufstehen machen musst, ist es, den Frühstücksbrei aus dem Kühlschrank zu holen und mit frischen Himbeeren sowie gehackter Schokolade zu belegen.

Je nach Jahreszeit und persönlichen Vorlieben schmecken natürlich auch andere Früchte als Topping. Mit in Scheiben geschnittenen Bananen wird das Ganze noch ein wenig süßer, Heidelbeeren oder Apfelstücke bringen Frische Aromen mit. Und wenn du ganz mutig bist, dann kannst du deine Oats noch mit Nüssen oder Samen verfeinern.

Das war doch wirklich einfach, oder? Dann sind unsere Rezepte für Pistazien-Overnight-Oats, Zimtschnecken-Overnight-Oats oder Bounty-Overnight-Oats bestimmt auch etwas für dich.

Schokoladen-Overnight-Oats mit Himbeeren Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 100 g zarte Haferflocken

2 EL ungesüßtes Kakaopulver online, zum Beispiel hier 🛒

2 EL Chiasamen

1 Prise Salz

300 ml Milch

2 TL Honig

20 g gehackte dunkle Schokolade mind. 70 %

50 g frische Himbeeren Zubereitung Gib Haferflocken, Kakaopulver, Chiasamen und Salz in eine Schüssel. Verrühre alle Zutaten gut miteinander. Gieße Milch und den Honig dazu und rühre gründlich mit einem Schneebesen durch, bis sich das Kakaopulver vollständig verteilt hat. Fülle die Mischung in zwei Schüsseln. Stelle sie abgedeckt mindestens 6 Stunden zum Ziehen in den Kühlschrank. Rühre die Masse am nächsten Morgen noch einmal kurz durch. Streue vor dem Servieren die gehackte dunkle Schokolade darüber und toppe alles mit frischen Himbeeren. Notizen Keine Lust aufzustehen, wenn es draußen noch dunkel ist? Das fühlen wir sehr. Vielleicht hebt ein gemütliches Teelicht aus Besenheide unserer Kollegen von Geniale Tricks die Laune.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.