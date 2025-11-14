Schokoladen-Porridge mit Gewürzbirne: warmes Frühstück für kalte Tage

Heute starten wir mal mit einem warmen Frühstück in den Tag. Das ist nicht nur ein Boost für die Gesundheit und besser verdaulich, sondern liefert dir auch genug Energie, um beschwingt und voller Tatendrang aus dem Haus zu gehen. Vorhang auf für unser Schokoladen-Porridge mit Gewürzbirne.

Wohlfühlfrühstück: Schokoladen-Porridge mit Gewürzbirne

Lust auf ein Wohlfühlfrühstück mit herbstlichem Twist? Dann hat dieses Schokoladen-Porridge mit Gewürzbirne seinen großen Auftritt. Wir geben es zu: Wir lieben es, am Morgen gut und gesund zu frühstücken. Was wir aber weniger mögen: aufwendige Zubereitungen. Wenn man sich zwischen zehn Minuten länger im Bett bleiben können und Frühstück machen, entscheiden muss, siegt immer das Bett. Deshalb muss es beim Frühstück eben schnell gehen. Aber das natürlich keinesfalls auf Kosten des Geschmacks.

Ein Porridge ist da immer eine gute Wahl, denn das ist schnell zubereitet und kann immer wieder neu gestaltet werden, sodass es nie langweilig wird auf dem Frühstückstisch.

Die Kombination aus Schokolade, Honig, Birne und Zimt schmeckt nicht nur wie eine herbstlich-gemütliche Umarmung, sie ist es auch. Koche zuerst den Porridge aus Haferflocken, Milch, Kakaopulver, Honig und einer Prise Salz zu einer cremigen Masse. Rühre dabei ab und zu um. Während alles auf dem Herd vor sich hinblubbert, schneidest du die Birnen in Spalten.

Die kochst du in einer Pfanne mit Wasser, Zitronensaft, Zimt, Muskat und Honig weich. Fehlen nur noch die Nüsse, die du grob hackst und in einer Pfanne kurz anröstest sowie der Joghurt, den du mit etwas Zimt cremig rührst. Sind alle Komponenten fertig, kannst du den Porridge zusammenstellen. Gib die warme Schokoladen-Haferflocken-Masse in Schüsseln, verteile einen Klecks Joghurt darauf und lege die Birnenspalten darüber. Streue die Walnüsse obendrüber und schon kannst du loslöffeln.

Schokoladen-Porridge mit Gewürzbirne Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Porridge: 100 g Haferflocken

400 ml Milch

1 EL Kakaopulver ungesüßt

1 Prise Salz

1/2 TL Vanilleextrakt online, zum Beispiel hier 🛒

1 TL Honig Für die Gewürzbirne: 2 reife Birnen

1 EL Honig

1/2 TL Zimt

1 Prise Muskatnuss

1/2 TL Zitronensaft

2 EL Wasser Außerdem: 2 EL Walnüsse

2 EL griechischer Joghurt

1/2 TL Zimt Zubereitung Gib die Haferflocken mit Milch zusammen mit Kakaopulver, Salz und Vanille in einen Topf. Erwärme die Mischung unter Rühren, bis sie leicht köchelt. Reduziere die Hitze und rühre den Porridge cremig. Süße ihn mit Honig. Schneide die Birnen in Spalten und entferne das Kerngehäuse. Erhitze in einer Pfanne Honig, Zimt, Muskat, Zitronensaft und Wasser. Gib die Birnenspalten hinein und lass sie schmoren, bis sie weich und glänzend sind. Hacke die Walnüsse und röste sie in einer Pfanne, bis sie leicht braun sind und duften. Lass sie danach abkühlen. Mische griechischen Joghurt mit Zimt zu einer cremigen Masse. Fülle den Schokoladen-Porridge in Schalen, gib einen Löffel Zimtjoghurt darauf, lege die warmen Gewürzbirnen darüber und bestreue alles mit den gerösteten Walnüssen.

