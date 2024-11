Schokoladen-Smoothie-Bowl: Frühstück wie im Café

Hast du Lust auf ein Frühstück der Extraklasse? Ich gebe zu, diese Frage ist so gestellt, dass du gar nicht nein sagen kannst. Aber warum solltest du auch? Ein Tag, der mit einem guten Frühstück beginnt, hat einfach schon von Anfang an eine positive Energie. Der beste Beweis für diese etwas esoterische Aussage: diese Schokoladen-Smoothie-Bowl. Bevor du etwas sagst, probiere sie mal aus und überzeuge dich selbst.

Schokoladen-Smoothie-Bowl: cremiges Frühstück

Kennst du Smoothie-Bowls? Vor einigen, wenigen Jahren tauchten diese plötzlich auf und sind seitdem aus Cafés und Frühstückslokalen nicht mehr wegzudenken. Dabei handelt es sich meist um Holzschalen, in die eine Masse gefüllt wird, die nicht so flüssig wie ein trinkbarer Smoothie und nicht so fest wie zum Beispiel ein Porridge ist. Oftmals kommen Smoothie-Bowls in solchen Cafés in Geschmacksrichtungen wie Açai oder Drachenfrucht daher und kosten ein Vermögen.

Aber das muss nicht sein! Was, wenn ich dir verrate, dass du nur wenig Geld und kaum Aufwand brauchst, um dir selbst zu Hause ganz einfach eine Schokoladen-Smoothie-Bowl zuzubereiten? Hierfür brauchst du keine ausgefallenen Zutaten, die es nur in teuren Superfood-Läden gibt. Trotzdem schmeckt die Bowl, als hättest du dafür gerade 13 Euro in einem hippen Laden bezahlt.

Für die Schokoladen-Smoothie-Bowl brauchst du zunächst Bananen. Diese bilden die Basis und versorgen dich mit Kalium, welches gut für Herz und Blutdruck ist. Gleichzeitig sorgt sie für eine angenehme Süße, sodass du keinen zusätzlichen Zucker hinzugeben musst. Zählst du dich eher zu den Naschkatzen, kannst du natürlich trotzdem mit etwas Agavensirup nachhelfen.

Neben Bananen enthält die Schokoladen-Smoothie-Bowl Erdnussbutter, Joghurt, gemahlene Mandeln und Kakao. Dieser darf natürlich nicht fehlen. Ich verwende am liebsten ungesüßtes Kakaopulver, aber auch hier kannst du entscheiden, was dir am besten schmeckt. Kakao ist übrigens ein wahrer Konzentrations-Booster, der durch seine simulierenden Inhaltsstoffe den Gehirnstoffwechsel anregt. Ideal für Menschen, die wach und konzentriert sein wollen, aber auf Kaffee verzichten.

