Schoko trifft Apfel: Dieser vegane Kuchen ist ein Muss im Herbst

Schokokuchen mit Kirschen hat sich jeder von uns schon einmal in seinem Leben probiert. Aber wie sieht es mit einem Schokoladenkuchen mit Äpfeln aus? Wenn du nun neugierig bist, findest du hier das Rezept. Vegan, köstlich und einfach zu backen. Viel Spaß beim Nachmachen!

Rezept für Schokoladenkuchen mit Äpfeln

Schokoladenkuchen zählt zu meinen absoluten Lieblingskuchen. Wenn mir jemand ein Stück anbieten würde, wäre ich allzeit bereit, es bis auf den letzten Krümel wegzuschnabulieren. Vor allem Schokokuchen mit Kirschen hat es mir angetan. Ich liebe einfach die Kombi aus der Süße der Schokoladen und der leichten fruchtigen Säure, die die Kirschen im Kontrast dazu liefern. Zudem sorgen sie für eine Extraladung Saftigkeit.

Neulich, als auf der Suche nach neuen Rezepten für Leckerschmecker war, fragte ich mich, ob wir denn schon ein Rezept für einen Schokokuchen mit Birnen hätten. Und ja, das hatten wir bereits. Bei meiner Recherche ging es in erster Linie um herbstliche Kuchen. Und was könnte herbstlicher sein als Birnen? Da wir diese Variante des Schokokuchens bereits hatten, überlegte ich weiter: „Naja, was mit Birne geht, schmeckt bestimmt auch mit Apfel …“ Daraus entstand kurzerhand dieses Rezept für einen Schokoladenkuchen mit Äpfeln.

Der Apfel kommt in Form von Apfelstücken, die zuvor mit Zimt überzogen wurden, in den Kuchen. Und da das Rezept vegan ist, setze ich als Ei-Ersatz auf Apfelmus. Beides macht den Schokokuchen extrasaftig und noch leckerer. Ansonsten handelt es sich um einen normalen Rührteig, bei dem du einfach die feuchten mit den trockenen Zutaten zu einem gleichmäßigen Teig verrührst. Ab in die Kastenform und in den Ofen, und nach einer knappen Stunde ist das Backwerk auch schon fertig.

Natürlich kannst du den Kuchen einfach so genießen oder ihm noch einen kleinen letzten Schliff geben. Wie wäre es mit einer dünnen Schokoglasur, etwas Puderzucker oder doch lieber ein bisschen Zimtzucker obendrauf? Ein bisschen vegane Schlagsahne oder Dattelkaramell-Drizzle machen sich ebenso gut. Wie genießt du den Schokoladenkuchen mit Äpfeln am liebsten?

Schokoladenkuchen ist ein echter Seelentröster, der alles besser macht! Deswegen findest du bei Leckerschmecker auch eine ganze Reihe an weiteren Rezepten, die diesem phänomenalen Backwerk gewidmet sind. Backe zum Beispiel als Nächstes einen Schokokuchen mit Pudding, diesen Erdbeer-Schokokuchen aus der Kastenform oder einen Kürbis-Schokokuchen.

Schokoladenkuchen mit Äpfeln Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Mehl

50 g Kakaopulver ungesüßt

100 g Zucker

1 Päckchen Backpulver

1 Prise Salz

200 g Apfelmus ungesüßt

100 ml Pflanzenmilch nach Wahl

60 ml Kokosöl flüssig

1 Vanilleschote Mark

1 großer Apfel

1 TL Zimt

80 g vegane Schokotropfen Zubehör (30 cm, online erhältlich, z.B. diese hier 🛒 1 Kastenform Zubereitung Heize den Ofen auf 175 °C (Ober-/Unterhitze) vor und fette eine Kastenform leicht ein oder lege sie mit Backpapier aus. Vermische in einer großen Schüssel Mehl, Kakaopulver, Zucker, Backpulver und Salz. Gib Apfelmus, Pflanzenmilch, Kokosöl und das Mark der Vanilleschote hinzu und rühre, bis ein glatter Teig entsteht. Schäle den Apfel, entferne das Kerngehäuse und schneide ihn in kleine Stücke. Vermische die Stücke in einer separaten Schüssel mit dem Zimt. Hebe die Zimt-Apfelstücke und die Schokotropfen vorsichtig unter den Teig. Fülle den Teig in die vorbereitete Kastenform und streiche ihn glatt. Backe den Kuchen etwa 50-55 Minuten, bis er bei der Stäbchenprobe sauber herauskommt. Lass ihn in der Form auskühlen, bevor du ihn herausnimmst. Notizen Der Kuchen steht verzehrfertig auf der gedeckten Kaffee und der frisch gebrühte Kaffee verströmt seinen Duft. Fehlt nur noch ein bisschen Deko für den letzten Schliff. Wie wäre es zum Beispiel mit ein paar Trockenblumen ? Bei Geniale Tricks findest du sechs Ideen, was du mit ihnen gestalten kannst.

