Es existieren unzählige Varianten von Schokokuchen, ähnlich zahlreich wie die Körner an einem Sandstrand. Während aber Sand, der noch Monate nach der letzten Reise in den Taschen auftaucht, ist Schokokuchen zu jeder Zeit und an jedem Ort ein allseits willkommener Genuss. Besonders wenn der Schokokuchen noch warm aus dem Ofen kommt und mit einem herrlich flüssigen Kern daherkommt, schwebt jeder vor lauter Glück im siebten Schokohimmel.

So einfach backst du Schokoladenkuchen „Moelleux au chocolat“

Dieser Schokokuchen „Moelleux au chocolat“ ist eine echte kulinarische Überraschung. Er schmeckt nicht nur wunderbar intensiv nach Schokolade, sondern hat auch einen flüssigen Schokoladenkern, den du erst entdeckt, wenn du mit der Gabel in den Kuchen stichst.

Zum Servieren stürzt du die Küchlein verkehrt herum auf einen Teller und bestreust sie mit etwas Puderzucker. Unbedingt gleich warm genießen! Denn das größte Spektakel ist der dunkle Fluss aus purem Schokoteig im Inneren des Kuchens. Wie eine Spur Lava bahnt sich die Füllung nach dem Anstechen einen Weg über deinen Teller und will nichts anderes, als dich glücklich machen.

Schokolade macht glücklich. Das gilt auch für Schokoladenkuchen. Weitere Kreationen findest du bei Leckerschmecker. Wie wäre es mit einem Schokokuchen ohne Mehl, einem Zucchinikuchen mit ganz viel Schokolade oder einem klassischen Schokoladenkuchen Kladdkaka aus Schweden?