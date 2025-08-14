Schokoliebe im Keksformat: So gelingen dir Schokomoussewürfel

Wenn es einen Weg gibt, der direkt ins Schokoherz führt, dann sind es diese Schokomoussewürfel mit Keksboden. Stell dir vor, du beißt in eine Wolke aus cremiger Schokomousse, umschlossen von einer knackigen Schokoschicht und wirst schließlich von einem knusprigen Keksboden überrascht. Klingt nach einer Köstlichkeit, die sogar den härtesten Schoko-Skeptiker überzeugt. Komm, wir machen sie gleich nach!

Ein Traum für Schokofans: Schokomoussewürfel

Die Herstellung der Schokomoussewürfel mag auf den ersten Blick etwas anspruchsvoll wirken. Aber keine Sorge, mit ein wenig Hilfe von unserem Koch Oli gelingen sie dir garantiert. Und selbst wenn du beim Anrühren der Ganache Chaos anrichtest und deine Küche wie ein kleines Schokoladenlabor aussieht, das Ergebnis ist den Aufwand wert.

Zuerst bereitest du die himmlische Schokoganache zu, indem du Sahne und Schokolade vereinst. Ein magischer Moment, bei dem die Schokolade langsam schmilzt. Dann wird mit Fingerspitzengefühl das Eiweiß aufgeschlagen, bis es die richtige Konsistenz hat. Das Unterheben der Mousse erfordert etwas Geduld, bis sich alles zu einer edlen, fluffigen Creme verbindet. Darauf wandert dann eine Schicht Butterkekse.

Nach einer Pause im Kühlschrank geht’s ans Schneiden und Überziehen. Eine Schicht aus glänzender Schokolade macht den Würfel zum Kunststück. Der Clou bei den köstlichen Schokomoussewürfeln ist übrigens die praktische Größe. Sie sind perfekt portioniert, sodass du dir ohne schlechtes Gewissen gleich mehrere genehmigen kannst.

Das Tüpfelchen auf dem i, oder besser gesagt, auf dem Würfel, ist der Goldstaub. Klar, der ist nicht essenziell, aber hey, wann hat man schon mal die Gelegenheit, seinen Gästen ein „goldiges“ Dessert zu servieren? Also los, mach deine Küche startklar und tauch ein in die Welt des puren Schokoglücks. Und vergiss nicht: Eine saubere Küche nach so einem Projekt ist völlig überbewertet, Hauptsache, die Schokomoussewürfel sehen gut aus – und schmecken noch viel besser!

Schokomoussewürfel Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (ca. 20-35 cm x 35-50 cm, dieser hier 🛒 1 rechteckiger Backrahmen Zutaten 1x 2x 3x Für die Moussewürfel: 200 ml Sahne

500 g Zartbitterschokolade gehackt

4 Eigelb raumtemperiert Raumtemperatur

12 Eiweiß kalt

1 Prise Salz

80 g Zucker

1 Pck. Butterkekse Für den Überzug: 500 g Zartbitterschokolade gehackt

100 g Kakaobutter gehackt

Goldstaub online z.B. hier 🛒 Zubereitung Koche die Sahne kurz auf und gieße sie über die gehackte Zartbitterschokolade. Lass die Schokolade anschmelzen und rühre das Ganze zu einer glatten Ganache.

Rühre nach und nach die Eigelbe unter, bis die Masse cremig und glänzend ist.

Schlage die Eiweiße mit einer Prise Salz leicht an. Gib den Zucker nach und nach dazu und schlage das Eiweiß cremig fest. Es sollte aber nicht zu steif sein.

Hebe die Ganache vorsichtig unter das aufgeschlagene Eiweiß.

Fülle die fertige Mousse in eine rechteckige Backform, streiche sie glatt und lege eine Schicht Butterkekse darauf. Friere die Schokomoussewürfel vor dem Portionieren für etwa 2 Stunden ein, damit sie schön fest, aber noch schneidbar sind.

Schmilz für den Überzug die gehackte Schokolade mit der Kakaobutter vorsichtig und temperiere sie.

Schneide die gekühlte Schokoladenmousse in gleich große Würfel, etwa keks-groß, und platziere sie auf einem Kuchengitter. Übergieße die Würfel mit der geschmolzenen Schokolade und dekoriere sie mit etwas Goldstaub, falls du magst.

