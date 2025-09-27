Dein Morgen-Highlight: Schokopudding trifft Haferflocken

Der erste Löffel ist cremig und samtig, er schmilzt langsam auf der Zunge und der Geschmack von Schokolade entfaltet sich im Mund. Stell dir vor, dieses Dessert-Gefühl würde dich nicht am Ende, sondern schon am Anfang des Tages erwarten. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann greif zum Löffel, denn genau das ist die Magie von Schokopudding-Oats.

Rezept für Schokopudding-Oats, die schon morgens glücklich machen

Mit diesem schokoladigen Rezept definierst du deinen Morgen neu. Vergiss langweilige Cornflakes oder einen hastig getrunkenen Kaffee. Rühr dir stattdessen ein Glas voller Genuss an, das nicht nur Energie schenkt, sondern auch deine Laune hebt.

Haferflocken zum Frühstück sind ein echter Klassiker. Zurecht, denn sie sind reich an Ballaststoffen und halten lange satt. Zudem liefern sie wertvolle Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen und Zink sowie pflanzliches Eiweiß. Dank ihrer Beta-Glucane unterstützen Haferflocken auch aktiv die Verdauung und können den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen. So startest du nicht nur genussvoll, sondern auch kraftvoll in den Tag.

Die Zutaten und auch die Zubereitung für die Schokopudding-Oats sind einfach gehalten. Im Prinzip benötigst du nur Schokopudding, Haferflocken, Skyr und eine Banane sowie ein paar Früchte zum Dekorieren. Den Pudding kochst du nach Packungsanweisung und lässt ihn kurz abkühlen. Dann rührst du die Haferflocken unter. Püriere anschließend die Banane mit dem Skyr und rühre die Masse unter den Pudding. Jetzt füllst du alles in Gläser oder Schüsseln und stellst es für einige Stunden in den Kühlschrank. Bist du wie ich ein Fan von warmem Pudding, reicht es auch aus, die Schokopudding-Oats nur so lange abkühlen zu lassen, bis du dir nicht die Zunge daran verbrennst.

Du wirst staunen, wie einfach es ist, ein Frühstück zu kreieren, das nach Dessert schmeckt. Jeder Löffel verspricht Genuss. Also: Hol dir deine Lieblingsschüssel oder ein Dessertglas, schnapp dir die Zutaten und erlebe, wie ein paar Handgriffe deinen Morgen verwandeln können.

Schokopudding-Oats Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Milch oder pflanzliche Alternative

1 Pck. Puddingpulver Schokolade 40 g

50 g Haferflocken Vollkorn

250 g Skyr natur

1 Banane

300 g Früchte z.B. Beeren Zubereitung Erhitze die Milch in einem Topf. Nimm 6 EL der noch kalten Milch ab und verrühre sie mit dem Puddingpulver.

Ziehe die Milch vom Herd, sobald sie kocht, und rühre die Mischung unter.

Lass den Pudding noch einmal aufkochen und nimm ihn dann vom Herd.

Rühre die Haferflocken ein.

Püriere den Skyr mit der Banane und hebe ihn unter den Pudding.

Verteile die Schokopudding-Oats auf 2 Dessertlgäser 🛒 oder Schüsseln und stelle sie zum Abkühlen in den Kühlschrank. (2-3 Stunden)

Garniere die Gläser vor dem Servieren mit frischen Früchten.

