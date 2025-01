Frühstück wie in den Highlands: schottischer Porridge

Ausgefallene Frühstücksgerichte sind schön und gut. Aber manchmal steht einem einfach nicht der Sinn nach großen Kochevents am frühen Morgen. Und das ist absolut okay! Für solche Fälle haben wir einen echten Klassiker für dich: Wir kochen schottischen Porridge!

Schottischer Porridge: Haferbrei mit Tradition

„Porridge ist doch auch nur Haferbrei“, höre ich dich schon sagen. Aber klick noch nicht weg! Denn tatsächlich macht schottischen Porridge einiges zu etwas ganz Besonderem. Zuerst ist da einmal die Geschichte. In den meisten Teilen Schottlands ist es einen Großteil des Jahres kalt, windig und regnerisch. Keine optimalen Anbaubedingungen für einige Arten Getreide. Hafer dagegen ist widerstandsfähig, günstig im Anbau und sehr nährstoffreich. So nährstoffreich, dass das simple Getreide momentan als wahres Superfood gilt.

Klassischer schottischer Porridge wird nur mit Wasser und etwas Salz gekocht und ist trotz der Einfachheit bis heute sehr beliebt. Bereits im 18. Jahrhundert besang der schottische Dichter Robert Burns Porridge oder „Parrtich“ als „chief of Scottish food“. Heute gibt es alljährlich einen Porridge-Wettbewerb, bei dem internationale Teilnehmende in der Kunst des Porridge-Kochens gegeneinander antreten.

Es wird auch gemunkelt, dass schottischer Porridge eines der ersten To-Go-Gerichte war, das es gab. Früher wurde es in großen Mengen in einem großen Kessel gekocht und an alle verteilt, die mit ihren Holzschalen vorbeikamen. Das, was übrigblieb, erstarrte, man schnitt es in Blöcke und nahm es als Wegzehrung mit. Angebraten schmeckt es bestimmt auch gut als Beilage zu deftigen Fleischgerichten, nur so als Idee.

Während die Zubereitung von schottischem Porridge sehr einfach ist, gibt es doch einige Traditionen, die gewahrt werden müssen. Rühre deinen Haferbrei immer mit einem Holzlöffel, am besten mit der rechten Hand im Uhrzeigersinn – alles andere lädt den Teufel ein!

Porridge ist eine wunderbare Basis für viele leckere Frühstücksoptionen. Bereite einen Frühstücksbrei mit karamellisierten Äpfeln zu oder koche dir Schwarzwälder-Kirsch-Porridge mit Schokolade. Oder bleib deftig und mache Haferbrei mit Avocado und Olivenöl.