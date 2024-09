Schulanfang: Überrasche ABC-Schützen mit diesen Schulbrot-Ideen

Auch die schönsten Sommerferien müssen einmal zu Ende gehen. Nach sechs ereignisreichen Wochen voller Schwimmbad-Besuchen, Reisen, Sonnenschein und Nichtstun starten die Bundesländer nach und nach wieder in den Unterricht. Für viele Kinder bedeutet das: Sie kommen in die Schule, und das ist natürlich mehr als aufregend. Damit der Start in das neue Kapitel für die kleinen ABC-Schützen ganz besonders lecker wird, haben wir kreative Schulbrot-Ideen gesammelt. Von diesen Pausenbroten bleibt garantiert kein Krümel übrig.

Schulbrot-Ideen für einen leckeren Start ins Schuljahr

Die ersten Tage und Wochen sind für Erstklässler manchmal ganz schön spannend. Sie lassen Kindergartenfreunde und lieb gewonnene Erzieher hinter sich, treffen ihre Mitschüler zum ersten Mal und müssen sich an einen völlig neuen Alltag gewöhnen. Wenn die Eindrücke zu überwältigend sind, kann der Blick in die Brotdose wahre Wunder bewirken. Was haben Mama und Papa vorbereitet? Mit jedem Bissen sinkt die Nervosität, und beinahe fühlen sich die Kleinen, als würden sie ein Stück Zuhause verputzen. Daher sind unsere Schulbrot-Ideen nicht nur Pausenfüllerinnen und Sattmacherinnen, sondern manchmal auch Trösterinnen.

Schubrot-Ideen mit Fleisch

Das Käsebrot und die Wurststulle sind echte Klassiker unter den Schulbrot-Ideen, manchmal aber etwas langweilig. Und sowieso: Könnte man nicht beide kombinieren? Wie wäre es denn mit gegrillten Käse-Schinken-Toasts, auf denen sich auch noch Tomaten tummeln? Auch unser Toast Hawaii aus dem Sandwichtoaster vereint beide Klassiker und kombiniert sie mit süßer Ananas.

Kids, die gerne Thunfisch essen, freuen sich über ein Thunfisch-Sandwich. Aber es geht noch kreativer: Nudeln mit Tomatensoße sind ein echter Liebling bei Kindern. Bleiben Reste davon am Abend übrig, lässt sich daraus zum Beispiel ein Spaghetti-Bolognese-Sandwich zaubern.

Auch lecker: Statt Sandwich und Stullen sind Wraps ebenfalls ein leckerer Pausensnack. Wir haben zahlreiche Rezepte für die gerollten Sattmacher.

Vegetarische Schulbrot-Ideen

Aber es müssen nicht immer Wurst, Fleisch oder Fisch sein. Vegetarische Schulbrot-Ideen sind eine willkommene Abwechslung und sorgen außerdem dafür, dass die kleinen Schüler die nötige Portion Vitamine bekommen. Auf diesem Grilled Cheese Sandwich mit Feta landen auch Tomaten und Spinat. Letzterer etwa ist nicht nur ein hervorragender Lieferant für Eisen, sondern steckt auch voller B-Vitamine und Vitamin C. Ebenso frisch schmeckt unser Caprese-Sandwich mit Tomaten und Mozzarella.

Dein Nachwuchs rümpft bei Obst und Gemüse gerne mal die Nase? Dann solltest du es ihm besonders schmackhaft servieren. Die Kleinen werden große Augen machen, wenn ihnen plötzlich niedliche Gurkenschildkröten oder Gurkenschnecken aus der Brotdose entgegenblicken. Wir zeigen dir, wie du eine Salatgurke in Tiere verwandeln und was du noch alles aus Obst und Gemüse schnitzen kannst.

Ganz besonders kreativ und noch dazu ein echter Hingucker, der Kids zum Staunen bringt, ist unser Waffel-Sandwich. Wir belegen es mit Tomaten und Gemüse, aber ganz nach Vorlieben der Schulkinder kann es auch mit anderen Zutaten vorbereitet werden. Wie wäre es mit einer süßen Variante? Einfach Schokocreme auf den Waffeln verstreichen und kleine Bananen- oder Apfelscheiben darauf legen. Langeweile in der Brotdose gehört damit endgültig der Vergangenheit an.