Schwarzkohl-Curry: wärmender Genuss für kalte Tage

Curry ist eines meiner Lieblingsgerichte. Es lässt sich mit verschiedenen Zutaten immer wieder neu zubereiten und schmeckt immer richtig gut. Dieses Schwarzkohl-Curry hast du im Handumdrehen nachgekocht und dann ein schmackhaftes, gesundes Gericht vor dir. Es ist vor allem für die letzten kühlen Tage eine herrlich wärmende Mahlzeit.

Schwarzkohl-Curry: Kohl neu entdecken

Mit Schwarzkohl habe ich bislang noch nie Curry zubereitet. Dabei ist gerade das der Punkt, den ich an Curry so liebe: Man kann einfach alle möglichen Zutaten kombinieren und sehen, was am Ende dabei entsteht. Dieses Schwarzkohl-Curry wird auf jeden Fall in meine Favoritenliste an Rezepten aufgenommen.

Und wie es sich gehört, kannst du es kinderleicht nachkochen. Zur Vorbereitung ein wenig Gemüse schnippeln, dann wird alles nacheinander angebraten und schließlich fertig gekocht. Wenn Kochen doch nur immer so stressfrei wäre! Also, ran an den Herd und bereite dieses wunderbare Gericht zu.

Entferne zuerst alle harten Teile des Schwarzkohls. Anschließend kannst du die Blätter gründlich abwaschen und trocken schütteln. Schneide das restliche Gemüse klein und brate es anschließend zusammen mit der Currypaste für einige Minuten in einem großen Topf an.

Danach kannst du die Gemüsebrühe und die Kokosmilch hinzugeben und alles köcheln lassen. Schneide währenddessen den Tofu klein und tupfe ihn ordentlich trocken. Er wird von allen Seiten in einer Pfanne 🛒 goldbraun angebraten und am Ende mit etwas Limettensaft und Sojasoße beträufelt.

Schmecke das Curry noch einmal mit Sojasoße ab, verteile es in passenden Schüsseln, gib den Tofu dazu und lass es dir schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auf Leckerschmecker findest du noch mehr kreative Rezepte für leckeres Curry. Probiere als Nächstes doch ein cremiges Erdnuss-Curry. Wenn du noch eine weitere Zubereitung mit Kohl suchst, musst du dieses Chinakohl-Curry kochen. Und ein wenig anders in der Zubereitung, aber genauso lecker ist ein klassisches japanisches Curry.

Schwarzkohl-Curry Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Schwarzkohl

2 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

2 rote Paprika

4 EL Erdnussöl alternativ neutrales Pflanzenöl

2 EL rote Currypaste

400 ml Gemüsebrühe

400 ml Kokosmilch

500 g Tofu

4 EL Sojasoße

2 EL Limettensaft Zubereitung Entferne harte Stiele und Blattstücke vom Kohl. Wasche die Blätter anschließend und schneide sie in feine Streifen. Schäle Zwiebeln und Knoblauchzehen und schneide beides in feine Würfel. Wasche die Paprika und schneide sie ebenfalls in Würfel.

Erhitze 2 EL Öl in einem großen Topf. Schwitze die Zwiebeln und Knoblauchzehen bei mittlerer Hitze rund 5 Minuten an. Gib anschließend die Paprikawürfel, den Kohl und die Currypaste dazu und brate es noch einmal unter gelegentlichem Rühren für 5 Minuten an.

Gieße Gemüsebrühe und Kokosmilch in den Topf und lass alles bei niedriger Hitze für 20 Minuten köcheln. Rühre es gelegentlich um.

Schneide währenddessen den Tofu in Würfel und tupfe ihn trocken. Erhitze das restliche Öl in einer Pfanne und brate die Tofuwürfel von allen Seiten goldbraun an.

Gib etwas Sojasoße und Limettensaft dazu und nimm die Pfanne vom Herd.

Schmecke das Curry mit der Sojasoße ab, verteile es in Schüsseln und gib den Tofu dazu.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.