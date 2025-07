Diese Frühstücks-Bowl erinnert an ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte

Wenn du auf der Suche nach einem Frühstück bist, das als Dessert durchgehen könnte, ist diese Schwarzwälder Kirsch-Smoothie-Bowl ganz sicher etwas für dich. Sie verbindet zwei Zutaten, die einfach zusammengehören: Kirschen und Schoki. Appetit bekommen? Lass uns loslegen!

Rezept für eine Schwarzwälder-Kirsch Smoothie-Bowl: fruchtig-schokoladig

Die Schwarzwälder Kirschtorte ist – Überraschung – nach dem Schwarzwald benannt, dieser malerischen Region in Südwestdeutschland, die für ihre tiefen Wälder, Kuckucksuhren und natürlich eben diese weltberühmte Torte bekannt ist. Aber aufgepasst: Die Verbindung zur Region liegt weniger daran, dass die Torte dort erfunden wurde, sondern eher an ihrem „Look“. Die schwarz-weiße Optik mit den knallroten Kirschen erinnert nämlich an die traditionelle Schwarzwälder Tracht – besonders an die bekannten roten Bollenhüte der Frauen.

Geht man historisch zurück, sagt man, die Torte sei etwa in den 1930er-Jahren erstmals aufgetaucht (wer genau sie erfunden hat, darüber streiten sich bis heute die Geister). Fest steht aber: In Deutschland wurde sie schnell ein echter Klassiker, und von dort trat sie ihren Siegeszug um die Welt an. Immerhin lieben wir doch alle das Zusammenspiel von Schokolade und Kirschen, oder?

Wenn du schon mal ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte probiert hast, weißt du: Sie ist reichhaltig, süß und hat gleichzeitig diese angenehme Frische der Kirschen. Typisch sind die verschiedenen Schichten: Lockerer Schokobiskuit, fruchtige Kirschen, ein leicht alkoholischer Hauch von Kirschwasser und die fluffige Sahne, die alles perfekt ausbalanciert. Obenauf gibt’s dunkle Schokoraspeln und ein paar dekorative Kirschen – allein der Anblick reicht, um einem das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen.

Das Besondere an der Schwarzwälder Kirschtorte ist genau diese Kombination aus Zutaten: Es ist nicht einfach nur süß oder schokoladig, sondern eine perfekte Harmonie aus Frucht, Sahne, Schokolade und einem Hauch von Alkohol.

Aber was hat das jetzt alles mit unserer Smoothie-Bowl zu tun? Ganz einfach: Die Schwarzwälder Kirschtorte ist zwar ein Traum, aber sind wir mal ehrlich, sie ist auch mächtig und eher etwas für besondere Anlässe. Unsere Smoothie-Bowl dagegen kannst du jederzeit genießen und ist sozusagen die moderne, alltagstaugliche Version.

Die Idee dahinter: Die Bowl fängt die besten Aromen der Torte ein, verzichtet dabei aber auf Sahneberge und Alkohol und ist obendrein blitzschnell fertig. Die Basis? Eine cremige, schokoladige Smoothie-Masse aus Banane, Kakao, Milch und etwas Mandelmus für noch mehr Cremigkeit. Statt Kirschfüllung verwenden wir frische Kirschen. Vor allem jetzt zur Kirschsaison schmeckt das tiefrote Steinobst besonders gut. Aber auch das restliche Jahr brauchst du nicht auf die Schwarzwälder Kirsch-Smoothie-Bowl zu verzichten. Sie ist auch mit Kirschen aus dem Tiefkühlregal köstlich. Als nächstes hätten wir noch Vanille-Joghurt. Er nimmt in der Bowl die Rolle der Sahne ein – nur etwas leichter. Die dunklen Schokoraspeln und das knusprige Granola sorgen für ein dekadentes Finish, das an die Tortenoptik erinnert.

Am liebsten starten wir bei Leckerschmecker mit einem Frühstück in den Tag, das lecker ist und Spaß macht. Darum gönnen wir morgens auch gerne mal eine Carrot Cake Smoothie Bowl, eine Cheesecake-Bowl oder eine Snickers-Bowl. Yummi!

Schwarzwälder Kirsch Smoothie-Bowl Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für die Smoothie-Bowl: 1 gefrorene Banane

1 EL Kakaopulver ungesüßt

150 ml Milch nach Wahl

1 EL Mandelmus z.B. dieses hier 🛒 Für den Vanille-Joghurt: 3 EL ungesüßter Naturjoghurt

1/2 TL Vanilleextrakt z.B. diesen hier 🛒

1 TL Ahornsirup optional, je nach Geschmack Für die Toppings: 30 g dunkle Schokolade mind. 70 % Kakaoanteil

1 Handvoll frische Kirschen alternativ: TK-Kirschen

1-2 EL Granola nach Wahl Zubereitung Gib die gefrorene Banane, das Kakaopulver, die Milch und das Mandelmus in einen Mixer und püriere alles, bis eine cremige, dicke Konsistenz entsteht. Falls es zu dick ist, gib einen kleinen Schuss Milch hinzu, aber nicht zu viel – die Basis soll schön fest bleiben.

Verrühre den Naturjoghurt mit dem Vanilleextrakt und, falls du möchtest, mit Ahornsirup.

Hacke die Schokolade klein. Wasche, entkerne und halbiere die Kirschen.

Fülle die Schoko-Smoothie-Creme in eine Schüssel. Gib den Vanille-Joghurt in einem hübschen Klecks oder Streifen obendrauf. Verteile die Kirschen auf die Bowl, streue das Granola und die geraspelte dunkle Schokolade darüber.

