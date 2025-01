Schwarzwurzel-Cremesuppe: So schmeckt das Wintergemüse am besten

Die Schwarzwurzel ist ein typisches Wintergemüse. Noch bis in den April hinein gibt es das Gemüse bei uns frisch zu kaufen. Leider landet das gesunde Gemüse viel zu selten auf unserem Speiseplan, nicht zuletzt auch, weil es nicht so einfach ist, es im Supermarkt zu bekommen. Hattest du das Glück, doch mal frische Schwarzwurzeln zu ergattern, dann bereite daraus unbedingt dieses Rezept für Schwarzwurzel-Cremesuppe zu.

Probiere unser Rezept für Schwarzwurzel-Cremesuppe

Die Schwarzwurzel ist ein klassisches Wintergemüse, das uns in den kalten Monaten mit wichtigen Nährstoffen wie Eisen, Magnesium, Vitamin E oder Kalium versorgt. Leider steht es etwas schlecht um das Image der Wurzel. Der Grund: Beim Schälen verursacht sie eine dunkle Färbung der Finger, die nur langsam wieder verschwindet. Das liegt an ihrem Milchsaft, der leicht klebrig ist und sich beim Kontakt mit der Haut dunkel färbt.

Ich erinnere mich noch gut daran, dass es bei uns das Gemüse früher ab und zu als Schwarzwurzeln in Rahmsoße mit Kartoffeln gab. Mein Papa machte sich immer die Mühe, die Wurzeln zu schälen. Und da er keine Küchenhandschuhe mochte, nahm er die dunklen Finger danach einfach in Kauf.

Optisch erinnern Schwarzwurzeln im geschälten Zustand ein wenig an Spargel. Auch die Zubereitung ist ähnlich. Der Geschmack ist aber eher nussig-würzig, perfekt, um daraus eine leckere Suppe zuzubereiten.

Für die Schwarzwurzel-Cremesuppe schälst du die Wurzeln unter fließendem Wasser oder verwendest alternativ Küchenhandschuhe. Lege sie danach direkt in eine Schüssel mit kaltem Wasser und Zitronensaft. Das verhindert, dass die Wurzeln an der Luft braune Stellen bekommen. Danach schälst du eine Zwiebel, schneidest sie in Würfel und schwitzt sie in einem Topf mit zerlassener Butter glasig an. Nun schneidest du die Wurzeln in Stücke (zwei Stangen behältst du aber zurück) und gibst sie mit zu den Zwiebeln in den Topf. Schmore sie kurz mit an und lösche mit Gemüsebrühe sowie Weißwein ab und lasse alles so lange köcheln, bis die Wurzeln weich sind. Danach pürierst du alles gut durch, bis die Suppe sämig ist.

Gieße noch die Sahne hinzu, schmecke mit den Gewürzen ab und lass die Schwarzwurzel-Cremesuppe auf niedriger Stufe köcheln. Währenddessen schneidest du die beiden übrigen Schwarzwurzeln klein und brätst sie in einer Pfanne mit Öl goldbraun. Fülle die Suppe in Schalen und garniere sie vor dem Servieren mit den angebratenen Wurzelstücken.

Keine Angst vor dunklen Händen. Genieße die Schwarzwurzel-Saison auch mit einem Schwarzwurzel-Kartoffel-Auflauf oder einer Schwarzwurzelsuppe mit Kräuteröl.