Koche eine Schwarzwurzel-Frikassee mit Erbsen, Pilzen und Karotten

Woran musst du beim Gericht Frikassee als Erstes denken? Vermutlich an die Variante mit Hühnerfleisch, oder? Der Klassiker schmeckt aber auch in der Veggie-Version. Wir verzichten also heute einmal auf Fleisch und kochen stattdessen ein Schwarzwurzel-Frikassee mit Pilzen und Karotten. Kochst du mit?

Rezept für Schwarzwurzel-Frikassee: vegetarische Hausmannskost

Schwarzwurzeln haben jetzt noch Saison, seit Oktober bekommt man sie, bis in den Februar hinein bleiben sie uns erhalten. Unser Schwarzwurzel-Frikassee kochen wir allerdings mit Schwarzwurzeln aus dem Glas und das aus mehreren Gründen: Zum einen geht das etwas zügiger, und wie du weißt, lieben wir die schnelle Feierabendküche. Zum anderen verlängern wir auf diese Art die Saison noch ein wenig und können das Gericht auch nach der Erntezeit genießen.

Zum Glück ist unser Schwarzwurzel-Frikassee wunderbar leicht gekocht, sodass auch Anfänger in der Küche in seinen Genuss kommen. Wir verfeinern das Gericht noch mit Karotten, Champignons und Erbsen und starten auch direkt mit den Vorbereitungen. Zunächst putzen wir die Pilze und schälen die Möhren. Die Pilze schneiden wir in Scheiben, die Möhren in feine Würfel. Dann ziehen wir eine Zwiebel ab und hacken diese.

Gut zu wissen: Pilze solltest du nicht waschen. Warum es besser ist, die Waldbewohner mit einer Pilzbürste oder einem Küchentuch zu reinigen, anstatt unter fließendem Wasser, erklären wir dir in unserem Leckerwissen.

Die Zwiebel schwitzen wir in etwas Butter an und geben anschließend Mehl hinzu, das wir einrühren und goldgelb werden lassen. Danach gießen wir Brühe in den Topf und lassen alles aufkochen. Nach ein paar Minuten dürfen auch unsere Schwarzwurzeln, Champignons und Karottenwürfel dazu. Außerdem kommen ein Becher Sahne und etwas Flüssigkeit, in denen die Schwarzwurzeln eingelegt waren, mit ins Frikassee. Kurz vor Ende wandern auch die Erbsen in den Topf und wir schmecken das Schwarzwurzel-Frikassee mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer ab.

Und was gibt’s dazu? Wir empfehlen Reis oder Nudeln ebenso wie Kartoffeln. Wer mag, kann aber auch einfach ein paar Scheiben frisches Baguette dazu reichen.

Bist du auf den Geschmack gekommen, empfehlen wir dir, als Nächstes ein klassisches Hühnerfrikassee oder ein Eierfrikassee nach DDR-Rezept zu kochen. Diese Nudeln mit Schwarzwurzeln sind aber ebenfalls richtig köstlich.